“Has de sortir del vestuari d’una forma que et tinguin por”

Sis dies. És el temps que resta per a la celebració de la 25a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa. Amb motiu d’aquesta fita, dos convidats de luxe van visitar la nostra ciutat el passat cap de setmana. Parlem del sorià Fermín Cacho i el basc Martín Fiz, dues llegendes de l’atletisme mundial.

Aquest passat dissabte al matí, Cacho i Fiz van participar en un entrenament amb els Mossenaires, recorrent set quilòmetres des de la Torre de Mossèn Homs fins al bosc de Can Deu. Més tard, a les 18 hores, van visitar LaFACT, on es va dur a terme una taula rodona, juntament amb les nadadores Laura Roca i Sarai Gascón. Malauradament, i tot i que va passar per LaFACT, Martín Fiz va marxar abans per motius d’agenda.

Fermín Cacho, campió olímpic a la prova dels 1.500 metres a Barcelona 1992, va compartir reflexions sobre la seva trajectòria i sobre els valors de l’esport, en un debat moderat per Josep Maria Antentas. Tot i que Cacho també va participar a Atlanta 1996, va manifestar que “Barcelona va ser un exemple de com vendre els Jocs Olímpics i la ciutat”.

“Barcelona va ser un exemple de com vendre els Jocs Olímpics i la ciutat”

Sobre la seva mentalitat, l’atleta va dir que “per ser el millor en qualsevol disciplina t’ha d’agradar el que fas, tenir un somni i perseguir-ho, sent constant i aconseguir una harmonia amb el teu entrenador. Has de sortir del vestuari d’una forma que els rivals et tinguin por”.

El campió va abordar més temes rellevants sobre la preparació psicològica. “Abans, tenir un psicòleg era un tabú. Ens conformàvem amb l’entrenador, el massatgista i el metge de la federació”, va recordar. També va explicar com intentava mantenir rituals abans de córrer: “Quan has treballat bé, no has de preocupar-te. Que ho facin els teus rivals. L’únic que pots fer és descansar. Sempre he dormit la migdiada abans de totes les competicions, i el meu ritual a la final era córrer amb totes les peces de roba noves, incloses les sabatilles”.

D’altra banda, l’egarenca Sarai Gascón va posar èmfasi en la convivència que es viu en uns Jocs. “En el món paralímpic, desgraciadament, no acostumem a veure les graderies plenes. Però en uns Jocs Olímpics sí. Aquest esperit és màgic”, va dir. Gascón també va reflexionar sobre la seva carrera: “En cada un dels cinc Jocs en què he participat he estat en una etapa diferent de la meva vida. Els únics que he gaudit realment són els de Pequín 2008 i París 2024”.

L’exnedadora Laura Roca, que va participar a Sidney 2000 i Atenes 2004, va manifestar que “en un esport com la natació, en el que lluites constantment contra els teus propis temps, un 75% és el cap i un 25% l’entrenament”.

“Seré l’any vinent a la Mitja de Terrassa”

Al contrari que Martín Fiz, que ha guanyat les “Six Majors”, Fermín Cacho és migfondista i no és especialista en aquestes proves. Tot i així, el 2004 va córrer la cinquena edició de la Mitja Marató de Terrassa, amb un temps d’1’33”21. “Era la primera mitja marató que corria a la meva vida”, va afirmar l’atleta sorià. Durant tots aquests anys, “he corregut alguna mitja marató més, però baixar el temps mai ha estat un objectiu”. Cacho, a més, va dir que segurament “seré l’any vinent a la 26a edició de la Mitja Marató de Terrassa”. Segurament no marcarà un rècord en cap marató, però sí que pot sentir-se orgullós del que va aconseguir l’any 1997 a Zuric als 1.500 metres (3’28″95). Aquell temps va ser rècord d’Europa fins al 2013 i d’Espanya fins al 2021.