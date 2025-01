Posada al dia per al Martí Colomer

En les properes setmanes, l’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa els treballs de millora previstos per a l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer. El projecte, centrat fonamentalment a adequar l’accessibilitat del camp de hockey situat a l’Àrea Olímpica, tenen un pressupost de 474.127,65 euros i s’executaran en un termini de quatre mesos. Haurien d’estar llestes abans de l’estiu. S’han fet amb els fons procedents dels fons europeus Next Generation.

El projecte, que s’ha aprovat ja en la seva fase inicial, s’ha tramitat per la via d’urgència. Contempla l’adequació de l’accessibilitat a la instal·lació, així com treballs destinats a la millora energètica i de sostenibilitat per a la pràctica esportiva. D’aquesta manera, s’instal·larà un ascensor que permetrà accedir des del carrer fins a les graderies. Es contempla també la impermeabilització del dipòsit d’aigua i una nova escomesa d’aigua per assolir els requisits de reg necessaris. El sistema de reg es va canviar amb motiu de la celebració de la Copa del Món femenina de hockey de l’any 2022, però la pràctica del hockey requeria una major potència de reg. Es repararà també el canal perimetral del terreny de joc i es renovarà la tanca de torsió tant del recinte com del camp.

Està previst també que es millorin els vestidors. Se’n tancarà el recinte i es repararan les filtracions, així com en d’altres zones de les graderies. S’instal·laran plaques fotovoltaiques i s’aprofitarà també per millorar la instal·lació elèctrica. S’incorporarà enllumenat d’emergència a la graderia i es reformaran els lavabos per tal de millorar-ne l’accessibilitat.

El pla ha estat redactat per l’arquitecte Koldo Crespo, de l’empresa Alotark Arquitectos & Consultores S.L.

Gestionat pel Línia 22

L’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer està gestionat pel Línia 22 Hockey Club. Hi entrenen i hi juguen els diferents equips de hockey de l’entitat terrassenca. Acull, des de l’època en què se n’ocupava la Federació Espanyola de Hockey, compromisos internacionals de les diferents seleccions espanyoles, així com competicions domèstiques, com la “final-four” de les lligues masculina i femenina de hockey que s’hi van celebrar fa dues temporades. La seva darrera remodelació es va fer per utilitzar-lo com a camp auxiliar de la Copa del Món femenina del 2022.