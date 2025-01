Atletes procedents de 36 països diferents

Per qualitat, segurament un atleta kenià o etíop serà el guanyador de la 25a Mitja Marató Internacional de Terrassa. De fet, en les dues darreres edicions, la victòria va correspondre a dos kenians, Mike Boit l’any passat amb 1.02’28” i Dominic Kipkirui el 2023 amb 1.03’14”. També correran aquesta Mitja Marató atletes marroquins (dels 12 últims guanyadors, cinc ho eren), britànics, nord-americans, francesos, italians, polonesos, alemanys, israelians, xinesos, danesos… I així fins a 36 nacionalitats diferents.

La gran majoria dels corredors de la prova seran, un any més, terrassencs. Com ho són els dos únics atletes que han corregut les 24 edicions que s’han celebrat fins ara, Marc Otero i Toni Jurado. De fet, Marc Otero n’ha corregut 25, ja que l’any de la pandèmia, el 2021, la prova no es va celebrar, però ell se les va empescar per fer la cursa tot sol. I va fer un temps magnífic, d’1.14’45”.

El gran favorit d’aquesta 25a edició és l’atleta kenià de 30 anys Gilbert Kibet, que té una marca personal d’1,00’26”, un temps que va establir el setembre de l’any passat a la Mitja Marató de Porto. En l’apartat femení, l’etíop Genet Yalew, de 32 anys, parteix com a principal favorita per Té una marca d’1.06’26”, aconseguida fa nou anys a la ciutat de Ras Al-Khaimah, als Emirats Àrabs. L’objectiu d’enguany serà establir un nou rècord de la prova, en un circuit nou, amb menys pujades que el dels anys anteriors.

Una prova que continua sent transversal i inclusiva

La Mitja Marató Internacional de Terrassa es caracteritza per la seva transversalitat i inclusivitat. L’edició d’aquest diumenge no serà cap excepció. Tant en la Mitja com en la cursa popular de 5 quilòmetres, la Santi Centelles, que arriba enguany a la dinovena ocasió, hi prendran part atletes de totes les característiques físiques i tècniques.

En els darrers anys continua augmentant la participació popular, especialment la femenina. Per a molts dels atletes, no es tracta de guanyar la cursa sinó de guanyar-se a ells mateixos. El gran repte és fer més bon temps que l’any passat. Arribar a la meta, esdevenir “finisher”, és el gran objectiu per a la majoria d’ells.

Aposta per la diversitat

Els organitzadors continuen apostant per facilitar la participació de totes aquelles persones amb necessitats especials. Més de 200 participants disputaran la Santi Centelles acompanyats pels seus respectius monitors. Es tracta de gent de Fupar i Prodis. Atletes amb una disminució física o psíquica veuran complert el seu somni de córrer a la seva ciutat. També s’afegiran a aquesta iniciativa diversos membres atletes procedents de la Casa Marquès i la Fundació Alba.

L’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa assumirà la despesa econòmica de les seves inscripcions. Molts d’aquests participants correran la Santi Centelles acompanyats del seu monitor, que se’ls assignarà en funció de les seves necessitats particulars. Segur que el seu exemple resultarà inspirador per a la resta de participants.