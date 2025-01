“Si gestionen bé la cursa, faran un temps extraordinari”

Aquest diumenge 26 de gener (10 hores) tindrà lloc la 25a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa, que arriba amb novetats en el recorregut i un augment significatiu en la participació. Parlem amb David Otero, president de l’AE Mitja Marató de Terrassa.

Què suposa per a vostè arribar a la 25a edició de la Mitja Marató de Terrassa? És la realització d’un somni. Hi ha ciutadans que donen la seva col·lecció de pintura a la ciutat, els seus llibres… Personalment, l’únic que podia fer per la meva ciutat era organitzar una activitat socioesportiva com és una mitja marató. Aquest sentiment és el mateix que tenen tots els meus companys. 25 anys dedicat a aquest projecte és molt de temps. Ara, la Mitja ja és part de la meva vida.

Són molts anys. Hi ha hagut moments bons i d’altres regulars, però això és un acte de fe per a mi i tampoc espero cap recompensa per això. Actualment, soc el president de l’entitat, però un dia ho serà un altre i espero que tot avanci en funció dels interessos o idees inicials.

En aquest nou circuit més pla, quin és el tram més dur? Cadascú fa difícil la prova en funció del ritme que porta. Ara bé, penso que el tram de l’avinguda dels Països Catalans té una mica de dificultat, encara que hem suavitzat el recorregut molt més que l’any passat. Si els atletes gestionen correctament la cursa, arribaran al final i faran un temps extraordinari. Ara, quan arribes a dalt, a Sant Llorenç, tot és pla o baixada. Abans, la part més exigent eren els quilòmetres finals, perquè pujar Rambla d’Ègara trencava molt el ritme dels corredors. Ara és al revés i l’últim tram de la prova serà baixant la Rambla.

Aquest nou format més ràpid atraurà més atletes de nivell internacional? És clar. Enguany, hem superat amb contundència les xifres de participació de l’anterior edició i vindran atletes de 36 països del món: Kènia, Etiòpia, l’Uruguai, Bèlgica, Anglaterra, França, Israel, Portugal, el Pakistan, els Estats Units… Aquesta edició és la presentació d’una òpera de primera magnitud. Aquest conglomerat de països fa que puguem estar en una rampa de llançament molt ben posicionada.

De cara a les futures edicions, què toca fer? Hem de continuar treballant per donar-li encara més ressò. Probablement, l’any que ve farem un canvi de nom per cridar més l’atenció a escala internacional. La prova passaria a dir-se “Mitja Marató Internacional de Terrassa-Barcelona”.

Imagino que sense els voluntaris, la prova no seria possible. No. Comptem amb uns 300 voluntaris que fan diferents tasques: des de tallar els carrers fins a gestionar els serveis que es necessiten a l’arribada. Són una part essencial per garantir que la cursa es desenvolupi sense problemes. Sense ells, la Mitja no seria possible.