Un Terrassa FC emboirat cau contra un Europa més dinàmic

Derrota d’un Terrassa FC força apagat en el camp de l’Europa, que arribava a aquest partit com a segon classificat del grup. Els de Víctor Bravo no han trobat en cap moment el seu joc i han encaixat un gol en el minut 12 que els hi ha pesat molt. El conjunt terrassista, molt desconegut, ha gaudit de poques ocasions davant d’un rival més enèrgic i que hauria pogut ampliar la seva renda amb oportunitats molt clares.

A la primera meitat s’ha vist un Terrassa FC bastant apagat i que ha anat a remolc, durant la major part dels minuts, del joc dels locals. Després d’uns instants amb domini sense fruits dels graciencs, en el minut 9, els de Víctor Bravo han fabricat la seva primera arribada que ha acabat amb un servei de Gallastegi a Aythami.

La rematada del davanter canari ha impactat en un defensa i, tot i que els visitants han reclamat penal per mans, l’àrbitre de l’encontre no n’ha volgut saber res. Tres minuts més tard, i en la seva acció atacant més clara, l’Europa ha aconseguit avançar-se en el marcador.

Ha sigut en un llançament de falta per part de Jordi Cano. El seu germà Àlex, tot sol, ha rematat de cap. Marcos Pérez ha refusat com ha pogut i la pilota ha anat a peus d’Àlex Cano, que no ha perdonat i ha establert l’1 a 0 amb una rematada per baix.

El conjunt terrassista ha intentat reaccionar, però li ha costat molt arribar a la zona de perill, llevat d’un intent d’Aythami, en un llançament de falta per part de Jofre. La rematada de cap del jugador canari, molt fluixa, l’ha aturat sense complicacions el porter dels barcelonins.

La millor oportunitat per igualar el marcador per als de Víctor Bravo ha arribat en el minut 39 d’aquest primer temps, en una falta executada per Gallastegi que Jofre, en una bona posició per marcar, ha enviat fora. Amb poc per destacar en la resta de minuts d’aquest període, s’ha arribat al descans.

A la segona meitat el Terrassa FC ha tingut la possessió, però li ha costat molt crear oportunitats de gol. L’Europa ha deixat fer als de Víctor Bravo, sense oblidar la faceta atacant per mirar de sentenciar l’encontre. De fet, els graciencs han disposat de les primeres opcions, en un xut de Jordi Cano el davanter que ha creuat massa i un cop de cap d’Àlex Cano després d’un córner, que ha sortit fora.

Aythami ho ha provat, en un contraatac, però la pilota ha sortit per sobre del travesser i, poc després, Jordi Cano ha estat a punt de fer el segon dels locals, en una acció d’Escoruela. Marcos Pérez, amb una sensacional intervenció, ha refusat a córner.

Jofre també ho ha intentat amb un xut que ha anat a les mans del porter de l’Europa i també ha pogut marcar el local Mahicas, que en un córner que ha llançat Jordi Cano, ha pentinat de cap, però Marcos Pérez, una altra vegada, ha evitat el gol.

Marcos Pérez ha tornat a salvar als terrassistes en un intent de Pimentel des de lluny. En el temps afegit, el conjunt egarenc no ha pogut refer-se i ha acabat perdent el seu primer partit de lliga de 2025 en amb un joc força gris i amb poca substància.

Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Víctor Sanchís (Robert Simón, m. 76), Siereveld, Borja López, Dirks (Boere, m. 46), Víctor Morales (Martí Soler, m. 55), Samu Casais (Montani, m. 76), Gallastegi, Jofre, Gil Muntadas i Aythami.