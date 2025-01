El Gimnàstic Terrassa negocia la integració en el CN Terrassa

Tal com va succeir el juny de l’any 2022 amb el Club Voleibol Terrassa, el Club Gimnàstic Terrassa va camí d’integrar-se dins l’estructura del Club Natació Terrassa com a nova secció de gimnàstica de l’entitat. Les negociacions entre ambdues parts estan molt avançades i s’espera que es tanquin de manera satisfactòria abans de l’estiu.

El Club Gimnàstic Terrassa desenvolupa la seva activitat esportiva al pavelló del Pla del Bon Aire, gestionat pel CN Terrassa, des de l’any 2020. El conveni inicial que van signar les dues entitats ja contemplava la possibilitat d’una futura integració, però la situació es va anar refredant durant els mandats de Jordi Martín i Joan Herrera.

Amb l’arribada a la presidència de Jesús Cortés, ara fa un parell de mesos, les negociacions es van reactivar. “Fins ara no es veia com podíem encaixar en el club, però amb el Jesús ens entenem molt bé i segur que la cosa arriba a bon port”, explica Miquel Àngel Gamell, president del Gimnàstic Terrassa.

El president del CN Terrassa, Jesús Cortés, coincideix: “Hi ha una bona entesa entre les dues parts. No hi haurà cap problema. Ens encantarà que la gimnàstica passi a ser una nova secció del club. Sempre estem oberts a incorporar seccions esportives com aquesta, que està viva i té una gran projecció. Serà un gran acord per a les dues parts”.

Successor del Gimnàs Tasili

El Club Gimnàstic Terrassa és el successor de l’antic Gimnàs Tasili, que va néixer a finals dels anys 70 del segle passat i va passar per la Fundació Busquets, el carrer de l’Era i el Vapor Albinyana. Es va constituir en club esportiu l’any 1995 i va donar gimnastes tan rellevants com l’olímpica Marta Cusidó. L’any 2006, un grup d’entrenadores, pares i mares del club van prendre el relleu de l’antiga propietària i el 2008 es va oficialitzar el canvi de nom.

El Club Gimnàstic Terrassa compta actualment amb 480 esportistes, més d’un 80% dels quals són noies. El grup més nombrós l’integren les 310 gimnastes artístiques, una disciplina que practiquen també 35 nois. Hi ha més d’un centenar de gimnastes en llista d’espera. Té també 25 practicants de gimnàstica rítmica, 70 de parkour i un grup de 9 nenes que fan trampolí. Al febrer començarà a competir el grup de gimnàstica d’adults, format per 20 esportistes de 20 a 50 anys.