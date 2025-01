L’Associació Contra el Càncer vol unir el món de l’esport en la lluita contra aquesta malaltia, aprofitant la seva visibilitat i abast mediàtic. Per això, aquest cap de setmana i el següent i amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, jugadors de diverses modalitats esportives lluiran una cinta verda en el lloc del tradicional llaç negre, transformant el símbol del dol en un símbol d’esperança.

Els clubs terrassencs que s’han sumat a la iniciativa i que portaran el seu distintiu verd són el Terrassa FC, el Club Natació Terrassa, l’Sferic, l’Egara Futsal, el Club Carboners de Terrassa i la Unió Esportiva Les Fonts.

Enguany, s’ha ampliat la iniciativa amb la participació de clubs de grans competicions com La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion i la Liga Endesa. L’acció vol vincular-se no només a l’esport professional i a les categories inferiors, sinó també a l’esport de formació.

La cinta també serà lluïda pels cossos tècnics, àrbitres i mitjans de comunicació. Amb aquesta acció, que forma part de la campanya “Tothom Contra el Càncer”, es busca elevar la taxa de supervivència al càncer fins al 70% el 2030, ja que l’Observatori del Càncer de l’Associació preveu per aquest any hi hagi més de 317.000 nous casos a Espanya.

“Braçalets d’esperança” pel Dia Mundial contra el Càncer