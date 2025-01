El Terrassa FC, sorprès per la pressa per tancar el procés de les Palmeres

El Terrassa FC està decebut amb l’Ajuntament de la ciutat per com s’ha desenvolupat el procés de la concessió del complex esportiu conegut com les Palmeres que s’ha adjudicat a l’empresa basca Depor Siglo XXI. Tot i que havia de passar pel ple d’aquest divendres, una junta de govern, finalment, s’encarregarà d’aprovar-ho. Sobre això, la CEO del club terrassista, Marta Armengol, ha expressat que no entén la pressa per tancar el procediment.

Armengol explica que el passat 10 de gener, a través d’un correu electrònic, van rebre la proposta d’adjudicació, amb data 31 d’octubre de 2024. Es van posar en contacte amb responsables del consistori per concretar una reunió i la resposta va ser que “havíem de presentar una instància”. El 14 de gener, el Terrassa FC va fer aquest tràmit i, de moment, no ha rebut cap resposta, assenyala Armengol. La CEO del club egarenc manifesta que “l’Ajuntament no ens ha donat cap explicació, ni cap resposta”.

Afegeix que hi ha hagut contactes amb els serveis jurídics del consistori, però que la resposta ha sigut remetre al Terrassa FC a “l’acta de proposta d’adjudicació”. Com ja va anunciar el club en una nota oficial, no entenen la valoració de zero punts en l’apartat d’experiència de la seva candidatura i no comparteixen aquesta puntuació i, per aquest motiu, s’ha presentat un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic demanant que es declari nul·la aquesta valoració de la Mesa de Contractació, a més de la suspensió cautelar del procediment per a l’adjudicació de la concessió, “a fi d’evitar perjudicis irreparables mentre es resol el recurs especial de contractació”.

La CEO del Terrassa FC no entén tampoc la pressa per aprovar l’adjudicació tenint en compte que “la proposta d’adjudicació era amb data 31 d’octubre i no ens ho van notificar fins al 10 de gener”. Armengol diu que entén que tot plegat “no és un tràmit senzill i que hi havia molta documentació, però la veritat és que ens sobta que ara, de cop i volta, tinguin aquesta pressa per fer l’adjudicació”.