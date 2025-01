Un magnífic San Cristóbal suma tres punts molt importants

El San Cristóbal, amb dos gols més, ha vençut per 3 a 0 al CE L’Hospitalet amb un joc força atractiu. L’equip parroquial, amb aquest resultat, se situa a la novena posició, amb 25 punts. Aquest encontre, corresponent a la darrera jornada de la primera volta, es va suspendre en el minut 59 a causa del llançament d’una llauna de beguda contra un dels assistents. L’àrbitre de la delegació del Baix Llobregat, Víctor Moreno Martínez, va prendre aquesta decisió quan el conjunt parroquial guanyava per 1 a 0, gràcies a un gol d’Abde. La resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol va imposar una multa de 200 euros al club parroquial per aquest incident i la continuació del partit, a porta tancada.

El partit ha començat amb la pilota en poder del conjunt parroquial. Els visitants han atacat a l’inici, però els de Cristian García, de seguida, han pres el control del joc i Héctor Parrado, amb un xut que ha sortit fora, ha sigut el primer a intentar-ho. Uns minuts més tard, i en un llançament de córner, Ricki ha rematat fora en una bona posició per marcar. I, en el minut 73, el San Cristóbal ha incrementat la seva renda, en una magnífica centrada d’Héctor Parrado que Marc Río ha rematat a gol.

Ha pogut tornar a marcar de nou Marc Río, quatre minuts després, en rebre un servei de Carlos Olmo. El xut creuat del davanter local, però, ha sortit fora per molt poc. I, en el minut 80, ha arribat el 3 a 0, en una centrada de Joan Cervós que ha rematat de cap Carlos Olmo. La pilota, després de tocar en un defensa, ha entrat a dins de la porteria del conjunt riberenc. Fins a la conclusió, els de Cristian García no han passat per cap situació de perill i han sumat tres punts molt importants.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado, Marco, Ricki, Joan Cervós, Max Llovera, Carlos Olmo, Abde, Kevin, Mario Cantí i Marc Río (Izan, m. 90).