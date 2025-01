Victòria contundent per refer-se de la Champions

Després d’haver-se quedat sense opcions de disputar els quarts de final de la Champions League, l’equip femení del CN Terrassa es va refer a la lliga i va aconseguir un triomf contundent en la seva visita a la piscina del CN Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Millán va superar el seu rival amb un resultat de 8 a 16, en un enfrontament que l’equip egarenc va sentenciar després del descans.

El primer quart no va ser gaire còmode per a les terrassenques, que veien com les locals s’avançaven primer. La reacció, però, va ser immediata gràcies als gols de Pili Peña i Isa Piralkova (1-2). Després, el CN Catalunya va ser capaç d’aturar l’atac del conjunt visitant i, pocs segons d’acabar el primer període, aconseguia empatar el matx.

En el segon quart, la jugadora del CN Terrassa Emmerson Houghton feia el tercer, però les locals tornarien a marcar (3-3). A partir del quart gol de l’equip de Jordi Millán, obra de Nicholson, el partit ja començava a posar-se de cara. Dalmases i Piralkova augmentaven la renda, abans que el club barceloní anotés en l’últim segon abans del descans (4-6).

A la represa, el CN Terrassa va esvair qualsevol possibilitat de remuntada amb tres gols consecutius (4-9). Amb el partit ja sentenciat, el CN Catalunya retallava distàncies per acabar el tercer període amb un resultat de 6 a 10.

El festival golejador de les egarenques va arribar al darrer quart. Amb un parcial de 2 a 6, les de Jordi Millán van certificar un triomf que les manté a la tercera plaça. La màxima golejadora va ser Piralkova, amb quatre dianes, mentre que Peña i Houghton en van fer tres.