Un gol de Martí Soler salva el Terrassa FC al tram final

Valousíssima i treballada victòria del Terrassa FC, la tercera de la temporada a l’Estadi Olímpic. L’equip de Víctor Bravo ha superat aquest diumenge al migdia per 1 gol a 0 a la Peña Deportiva d’Eivissa en un partit que ha dominat de principi a fi, però en el qual no ha tingut la tranquil·litat per trobar porteria davant d’un rival ultradefensiu, que no ha xutat a porteria fins al temps de descompte.

El Terrassa s’ha situat tercer amb 34 punts i torna a la zona de “play-off”. Els terrassistes tenen un punt més que el CE Sabadell, que ha perdut al camp de l’Ibiza. La mala notícia ha estat la lesió d’Aythami, que s’ha retirat amb una punxada als isquiotibials.

Ja des del primer moment, el Terrassa FC s’ha mostrat molt superior a la Peña Deportiva d’Eivissa, un equip que acumula ja vuit jornades sense conèixer la victòria. Els homes que prepara Víctor Bravo van perdre per 0 a 2 en el partit d’anada disputat al municipal de Santa Eulàlia.

Des del primer minut, el conjunt eivissenc ha posat l’autocar davant la seva porteria, intentant defensar-se dels constants atacs dels terrassistes. Amb una línia de cinc i de vegades sis defenses, els balears han renunciat a jugar a futbol des del primer minut i no han generat cap oportunitat de gol.

El Terrassa ho ha intentat sense sort una vegada i una altra a la primera meitat. Al minut 13, una centrada del lateral esquerre Jordi Palacios no ha pogut ser rematada per Aythami a la frontal de l’àrea petita. El canari ha tocat la pilota, però no ha pogut dirigir-la a porteria. Jofre Cherta ha buscat, també sense fortuna, Aythami al minut 20. El domini dels terrassistes era cada vegada més aclaparador davant d’una Peña Deportiva que perdia temps en totes i cadascuna de les ocasions en què podia fer-ho, renunciant fins i tot a sortir al contraatac.

L’ocasió més clara de la primera meitat l’ha tingut de nou Aythami al minut 23, quan ha robat una pilota a la defensa en una falta d’entesa entre el central i el lateral i ha encarat el porter, però aquest ha refusat la seva rematada.

L’equip de Víctor Bravo es mostrava incapaç d’aprofitar les facilitats defensives dels eivissencs. Al minut 37, un bon xut d’un actiu Palacios ha estat refusat de nou pel porter Picón. Ha seguit intentant madurar el partit el Terrassa FC, però els homes d’Alberto José Gallego han sabut arribar al descans sense encaixar cap gol.

A la represa, el Terrassa ha sortit fort, però no ha aconseguit tampoc generar massa perill. Al minut 56, Víctor Morales ha provat fortuna amb un xut des de fora l’àrea, però el porter visitant ha atrapat la rematada. Al quart d’hora de la segona meitat, el neerlandès Tom Boere ha ocupat el lloc d’Aythami, mentre que Gil Muntadas ha entrat per Jofre.

De mica en mica, la Peña Deportiva ha anat guanyant en ambició ofensiva, per bé que sense generar ocasions clares de perill. Al minut 61, Boere no ha sabut rematar una bona passada interior de Gallastegi. Víctor Sanchís ho ha intentat amb una centrada-xut que el porter Picón ha enviat a córner.

Al minut 68 de partit, el capità visitant Lolo Garrido ha vist la segona targeta groga i ha deixat els eivissencs amb deu homes. El Terrassa ha continuat buscant el gol a contrarellotge. Palacios ha rematat la falta que ha propiciat l’expulsió al lateral de la xarxa.

Víctor Bravo ha introduït dos nous canvis al minut 73. Robert Simón ha substituït Víctor Sanchís al lateral dret i Martí Soler a Samu Casais a la mitja punta. Robert Simón ha generat força perill des de la banda dreta, però al Terrassa li seguia faltant encert en la rematada. Al 75, Martí Soler ha enviat fora un cop de cap a centrada precisament de Robert Simón.

Havia anat madurant el partit el conjunt terrassista i la seva insistència ofensiva ha acabat trobant recompensa al minut 81 en el gol de Martí Soler. El migcampista, que portava vuit minuts sobre el terreny de joc, ha aprofitat una pilota morta dins l’àrea petita per batre Picóin i establir un 1 a 0 que ha estat un autèntic bàlsam per als terrassistes.

En els minuts finals, el Terrassa ha aprofitat els espais que deixava al darrera el conjunt balear per generar perill. El davanter neerlandès Tom Boere ha disposat de dues clares ocasions de gol.

El col·legiat ha afegit cinc minuts, però el marcador ja no s’ha mogut. El visitant Armand ha disposat de l’ocasió més clara per al seu equip quan una rematada seva després d’un servei de banda ha estat enviada a córner per Marcos Pérez “in extremis”. Al final, el millor del partit han acabat sent els tres punts.

El Terrassa FC ha format de sortida amb Marcos Pérez sota pals, Sanchís i Palacios als laterals, Siereveld i Borja López com a centrals, Víctor Morales i Samu Casais al doble pivot, Gallastegi, Van den Heerik i Jofre a la mitja punta i Aythami com a referència ofensiva. Al minut 60, Boere ha entrat per Aythami i Gil Muntadas per Jofre. Al 73, Robert Simón ha substituït Sanchís i Martí Soler a Samu Casais. Al 90, Montani ha entrat per Gallastegi.