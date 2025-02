La selecció femenina cau per 1 a 4 amb Austràlia

Després d’imposar-se a la tanda de “shoot-outs” a la Xina en la jornada inaugural de l’FIH Pro League femenina, la selecció espanyola s’ha vist clarament superada per 1 gol a 4 davant la selecció amfitriona, Austràlia, en el partit disputat aquest dimecres a l’Olympic Park Hockey Centre de la ciutat australiana de Sydney.

Quatre de les 18 jugadores que han entrat a la llista de 18 de Carlos García Cuenca eren terrassenques. Es tracta de la portera Clara Pérez, Clara Badia, Marta Segú Estel Petchamé. També ha jugat la davantera de l’Atlètic Sofía Rogoski.

Només s’havien disputat vuit minuts quan les australianes s’han avançat en el marcador mitjançant Jade Smith. Les espanyoles s’han defensat amb ordre i han aconseguit empatar el partit al minut 26 en una gran acció individual finalitzada per Patricia Álvarez. Amb taules en el marcador s’ha arribat al descans.

A la represa, quan només s’havien disputat cinc minuts, Penny Squibb ha tornat a posar per davant el conjunt oceànic. En ple domini de les australianes, Coutney Schonell ha anotat l’1 a 3 davant d’un combinat espanyol que no sabia reaccionar.

Ho han intentat les de García Cuenca en el tram final de l’encontre. Han disposat d’un parell de penals que no han aprofitat, però quan faltaven només 85 segons per acabar, Mariah Williams ha aprofitat una contra per batre Clara Pérez i establir l’1 a 4 definitiu.

Dijous serà jornada de descans per a les espanyoles, que divendres a les 9.30 (hora d’aquí) es tornaran a veure les cares amb la selecció xinesa.