El Sabadell guanya un rècord de 975 milions d'euros fins al juny

El Banc Sabadell ha tancat el primer semestre de l'any amb un benefici rècord de 975 milions d'euros, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat, segons els resultats financers que ha publicat aquest dijous al matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En plena opa del BBVA, el Sabadell ha presentat també el seu nou Pla Estratègic 2025-2027, que preveu superar els 1.600 milions de beneficis anuals el 2027, un cop materialitzada la venda de la filial britànica TSB. A més, el Sabadell contempla assolir una rendibilitat del 16% al final del trienni, i pagar als accionistes 6.300 milions en el període, l'equivalent a més d'un 40% del valor actual del banc a la borsa.

Segons ha informat el Sabadell, el dividend per acció el 2025, 2026 i 2027 serà superior als 20,44 cèntims per acció que es van pagar el 2024.

Els 6.300 milions es repartiran amb dividends en efectiu i recompres d'accions, i inclouen la distribució del 60% dels beneficis, el repartiment de tot el capital que superi el 13% i el dividend extraordinari de 2.500 milions previst per la venda de TSB, i que s'ha d'aprovar en junta d'accionistes el 6 d'agost.

Del total, 1.300 milions aniran a càrrec de l'exercici actual. El 29 d'agost es pagarà el primer dividend ordinari pels resultats de 2025, amb 7 cèntims bruts per acció. També es preveu un dividend a compte el 29 de desembre i un altre de complementari el març o abril del 2026, així com el repartiment de l'excés de capital.

Així mateix, en els dos exercicis següents es pagaran almenys 2.500 milions als accionistes. En recompra d'accions, l'entitat té previst destinar 1.002 milions d'euros, dels quals ja se n'han executat un 85%.

Per aconseguir aquestes xifres, l'entitat assegura que se centrarà el mercat espanyol, un "mercat previsible, estable i amb una de les perspectives macroeconòmiques més positives de la Unió Europea en els pròxims anys".

En aquest sentit, advoca per incrementar l'activitat comercial a l'Estat espanyol, elevant un 5% anual la cartera de crèdit, millorant el perfil de risc, augmentant ingressos i amb una gestió "eficient" de costos.

El Pla Estratègic preveu que s'arribi a una rendibilitat del 16% el 2027, amb un marge d'interessos de 3.900 milions, i una millora anual dels ingressos per comissions de prop del 5%. L'objectiu és que el cost de risc se situï al voltant dels 40 punts bàsics, amb una ràtio de morositat per sota del 2,5% i una ràtio de cobertura per sobre del 65%.

Resultats del primer semestre

El pla estratègic es basa en els resultats recents, que encadenen vuit trimestres superant les expectatives del mercat, segons apunta el Sabadell, que destaca les xifres rècord.

El benefici net, de 975 milions, situa el ROTE del grup fins al 14,4% recurrent. Sense la filial britànica, el Sabadell manté els beneficis rècords, que serien en aquest cas de 804 milions d'euros.

En el segon trimestre, el Sabadell guanya 486 milions d'euros, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat, tot i que si exclou TSB el resultat se situa en 410 milions (+3,9%).

Els ingressos del negoci bancari -marge d'interessos més comissions netes- se situen en els 3.119 milions d'euros, un 1,5% menys anual. La caiguda es compensa, en part, amb una reducció del 0,3% dels costos, que són de 1.510 milions.

El marge d'interessos del Sabadell tanca el semestre en 2.425 milions d'euros, un 2,7% menys pel menor rendiment del crèdit per la baixada dels tipus d'interès. Les comissions netes pugen fins als 694 milions d'euros, un 3% més.

La concessió d'hipoteques del Sabadell va a l'alça, amb un augment del 44% en el primer semestre respecte al mateix període de l'any anterior, amb 3.462 milions d'euros.

La ràtio de morositat baixa fins al 2,5%, i el saldo d'actius problemàtics es redueix 329 milions fins als 5.065 milions d'euros, amb una cobertura del 59,9%.

Pel que fa a la filial britànica TSB – per la qual el Sabadell té un acord de venda amb el Santander- ha guanyat 139 milions de lliures esterlines, un 77,2% més anual, aportant així al grup 171 milions en els sis primers mesos de l'any.