La Cecot lamenta la caiguda del decret antiapagades: “Aquest grau d’inestabilitat reguladora és inacceptable”

La Cecot lamenta "profundament" la decisió del Congrés dels Diputats aquest dimarts de rebutjar la convalidació del Reial decret llei 7/2025, que recollia un conjunt de mesures urgents per reforçar el sistema elèctric i avançar en la transició energètica. Aquesta decisió suposa, segons la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la patronal amb seu a Terrassa, "una oportunitat perduda i un fre injustificat a reformes àmpliament consensuades entre agents socials, empresarials i tècnics del sector energètic".

Més enllà de la resposta immediata a l’incident del 28 d’abril, el decret incloïa actuacions estratègiques per millorar l’estabilitat, la flexibilitat i l’eficiència del sistema elèctric. Entre les mesures proposades destacaven els plans d’avaluació de les obligacions dels agents del sistema, inspeccions periòdiques a càrrec dels gestors de la xarxa de distribució i la obligació de Red Eléctrica com a operador del sistema, d’elaborar propostes normatives per millorar el control de la tensió, programar la generació i revisar i accelerar la planificació de les inversions a la xarxa de transport.

El text també contemplava modificacions normatives amb potencial d’impacte directe i a curt termini, com ara la caducitat dels permisos d’accés i connexió no executats al cap de cinc anys, la flexibilització dels tràmits per a projectes d’energies renovables, la regulació de la figura de l’agregador independent o la facilitació del desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La Cecot considera que l’aturada d’aquestes mesures "frena iniciatives essencials per assolir els objectius de la transició energètica especialment endarrerits en el cas de Catalunya."

Amb tot, la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la patronal posa el focus en aquelles mesures que podrien haver tingut un efecte immediat sobre la competitivitat empresarial. És el cas de l’ampliació del radi d’autoconsum compartit fins als 5 km —especialment rellevant per aprofitar les cobertes industrials—, la regulació de l’emmagatzematge energètic hibridat o independent —clau per estabilitzar la xarxa i rendibilitzar les inversions—, o les bonificacions fiscals com l’IBI i l’ICIO per a sistemes d’electrificació de la climatització en habitatges.

La Cecot expressa també la seva preocupació per l’impacte que aquesta paralització normativa pot tenir sobre les indústries electrointensives. "Aquestes indústries, que ja compleixen requisits exigents i que tenen un paper estratègic en l’estabilitat del sistema, veuen com per segon cop aquest any es posa en risc la bonificació del 80 % en els peatges d’accés. Aquest grau d’inestabilitat reguladora és inacceptable –assenyala el president de la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la Cecot, Oriol Xalabarder– i pot comprometre la viabilitat d’un teixit industrial ja prou tensionat”.

Davant d’aquesta situació, la Cecot fa una crida a la responsabilitat política i reclama un gran pacte d’estat en matèria energètica "que deixi fora de la confrontació partidista els instruments que han de permetre un desplegament ordenat, eficient i equitatiu de la transició energètica". “Ni es pot governar un país energèticament a cop de decret, ni es pot bloquejar l’avenç per càlculs partidistes. Calen acords sòlids que posin per davant els interessos del conjunt de la societat”, conclou Xalabarder.