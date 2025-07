Reempresa salva 300 empreses i 860 llocs de treball el primer semestre del 2025

Reempresa, el servei de transmissió d’empresarial de Catalunya impulsat per la Cecot i Autoocupació, ha garantit la salvaguarda de 300 empreses en el primer semestre del 2025, la qual cosa ha suposat una inversió induïda de més de 19 milions d’euros i el manteniment de més de 860 llocs de treball.

Amb una dinàmica semblant a la del 2024, 9 de cada 10 empreses transmeses en el 2025 pertanyen als sectors dels serveis, l’hostaleria o el comerç, destacant el sector dels serveis amb 4 de cada 10 empreses transmeses.

Pel que fa al preu mig de compravenda d’una empresa, aquest ha augmentat respecte el 2024. Mentre que l’any passat el preu mig de cessió rondava els 56.000 euros, en el primer semestre del 2025 s’ha situat entorn els 60.000 euros. En aquest context, el sector industrial ha augmentat exponencialment el seu preu mig, registrant el preu mitjà més elevat i superant els 276.000 euros.

En aquest període de temps, la major part de les empreses transmeses a través del servei de Reempresa s’han centrat a la província de Barcelona, que ha comptat amb 7 de cada 10 empreses transmeses.

Els motius per vendre una empresa són molt diversos. Durant els primers 6 mesos del 2025, gairebé 5 de cada 10 persones que s’han dirigit a Reempresa per vendre el seu negoci ho han fet per motiu de jubilació. D’altra banda, una proporció significativa de les persones emprenedores percep aquesta via com una alternativa al treball per compte d’altri, especialment aquelles persones amb edats compreses entre els 30 i els 50 anys.

Més de 5.300 traspassos des del 2011

Des de la seva creació l’any 2011, Reempresa ha aconseguit que més de 5.300 empreses viables no hagin de tancar per falta de relleu, la qual cosa ha suposat una inversió induïda de més de 281 milions d’euros i el manteniment de gairebé 15.000 llocs de treball.

En aquests anys de funcionament, Reempresa ha atès a més de 12.000 persones que volen vendre la seva empresa i ha assessorat més de 21.520 projectes de persones que en volen comprar una.