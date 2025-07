Ficosa impulsa la ciberseguretat en la mobilitat connectada a Europa amb el projecte SELFY

L’empresa Ficosa, amb seu central a Viladecavalls, ha estat una de les protagonistes del projecte europeu SELFY, una iniciativa d’innovació que ha desenvolupat solucions avançades per augmentar la ciberseguretat dels vehicles autònoms i connectats en entorns urbans. Coordinat pel centre tecnològic Eurecat, el projecte ha comptat amb la participació de 22 socis de vuit països, incloent-hi centres de recerca, empreses del sector de l’automoció i administracions públiques.

Durant tres anys, SELFY ha treballat per oferir una resposta integral als reptes de seguretat en la mobilitat connectada. Ficosa ha contribuït aportant la seva experiència en visió artificial i tecnologies de percepció exterior, amb dues innovacions destacades: la implementació de sistemes d’anonimització d’imatges mitjançant intel·ligència artificial (que permeten ocultar rostres i matrícules en temps real) i solucions per aturar de forma segura el vehicle davant un ciberatac actiu.

Les primeres proves es van realitzar al circuit ADAS/CAV d’Applus+ IDIADA, al Baix Penedès, un entorn urbà simulat que permet recrear situacions reals com rotondes, passos de vianants o avenços en trànsit. Els resultats han estat prometedors: s’han identificat més del 95% dels usuaris vials vulnerables i s’han detectat més del 90% de les bretxes de seguretat.

Entre els escenaris testats hi ha la detecció de vianants mentre un vehicle manipulat transmet informació errònia, la identificació de sensors avariats a través de la infraestructura intel·ligent, i la resposta automàtica d’un vehicle davant una maniobra compromesa per un atac cibernètic. A més, s’ha validat la fiabilitat dels sistemes en entorns reals a Viena, amb sensors instal·lats en la via pública.

“Amb aquest projecte, demostrem que els vehicles poden protegir-se, recuperar-se de forma autònoma i mantenir la privacitat de les dades, fins i tot en escenaris hostils”, ha destacat Fanny Breuil, coordinadora del projecte a Eurecat.

El projecte SELFY ha desenvolupat tres macroeines que posen el focus en la consciència situacional i percepció col·laborativa, un sistema cooperatiu de resiliència i recuperació, i un sistema de gestió de confiança i dades. Aquestes eines integren des d’algoritmes de detecció de comportaments maliciosos fins a criptografia postquàntica per protegir les actualitzacions de programari.