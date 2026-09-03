Kloutit creix de la mà de Sipay en la gestió de reclamacions de pagament en el comerç electrònic

La empresa emergent d'origen terrassenc Kloutit ha tancat una aliança amb Sipay per facilitar als comerços electrònics la gestió i defensa automatitzada de les reclamacions de pagament, conegudes com a "chargebacks." L’acord permetrà que els clients de Sipay puguin accedir a la tecnologia desenvolupada per Kloutit com a part del seu ecosistema de solucions de valor afegit.
Els "chargebacks" es produeixen quan el titular d’una targeta reclama al seu banc la devolució d’un càrrec. Per al comerç, això implica revisar cada cas, recopilar proves, preparar la documentació i presentar una defensa dins dels terminis establerts. Un procés que pot consumir una part important dels recursos dels equips de frau, operacions i finances, especialment en empreses amb un volum elevat de vendes per internet.
La tecnologia de Kloutit automatitza aquest procés mitjançant intel·ligència artificial. La plataforma analitza la informació disponible en cada disputa, recopila les dades necessàries i genera una defensa personalitzada amb les proves i els arguments més adequats per a cada cas. També permet fer el seguiment del resultat sense intervenció manual. Segons dades de la mateixa empresa, els comerços que utilitzen la seva solució recuperen fins a 5,5 vegades més ingressos procedents de "chargebacks" que amb la gestió tradicional.
Amb l’acord, Sipay incorpora aquesta tecnologia a la seva oferta per als comerços amb què treballa. L'empresa de tecnologies financeres, especialitzada en pagaments digitals i adquirència, posa així a disposició dels seus clients una eina destinada a reduir la càrrega operativa associada a les reclamacions i a recuperar ingressos que poden perdre’s quan una disputa no es defensa adequadament.
Pas endavant
Per Kloutit, l’operació representa un nou pas en l’expansió de la seva tecnologia. L’empresa va néixer entre finals del 2023 i el 2024 a Terrassa i es va donar a conèixer amb el desenvolupament d’una eina basada en intel·ligència artificial per automatitzar la defensa dels "chargebacks". El setembre de 2025 ja va incorporar la seva aplicació a la Shopify App Store, fet que va ampliar l’accés a la seva solució entre les botigues que operen amb aquesta plataforma de comerç electrònic.
L’aliança amb Sipay arriba en un moment de creixement de l’activitat de Kloutit. La companyia assegura que la seva plataforma disposa de més de 50 integracions amb sistemes de pagament i comerç electrònic i que pot reduir fins a un 95% el temps dedicat a la gestió operativa dels "chargebacks".
El CEO i cofundador de Kloutit, el terrassenc Albert Algarra, assenyala que les reclamacions de pagament continuen sent un dels processos "més manuals, complexos i frustrants" per als negocis digitals. Per la seva banda, el CEO de Sipay, José Luis Nevado, destaca que els "chargebacks" s’han convertit en una càrrega operativa cada vegada més rellevant per a molts comerços en línia.