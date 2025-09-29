Kloutit entra a l'ecosistema d'una de les plataformes de comerç electrònic més usades

L'empresa emergent tecnològica Kloutit, amb seu a Terrassa, ha fet un nou pas en la seva expansió amb la incorporació oficial de la seva aplicació a la Shopify App Store, el mercat d'aplicacions de la coneguda plataforma de comerç electrònic Shopify, una de les més utilitzades del món. Aquesta integració permet a qualsevol botiga en línia que utilitzi Shopify accedir fàcilment a la solució de Kloutit per automatitzar la gestió de "chargebacks" o retrocessions de pagament.
Els "chargebacks" són sol·licituds de devolució que fan els clients a través de les entitats bancàries, sovint per disputes relacionades amb comandes no rebudes, transaccions no reconegudes o desacords comercials. La seva gestió suposa una càrrega important per a molts negocis digitals, tant a nivell econòmic com operatiu.
Kloutit ofereix una plataforma que utilitza intel·ligència artificial per generar defenses automàtiques i centralitzar tot el procés de disputa, amb l’objectiu de millorar les taxes d’èxit i reduir el temps invertit per cada cas. Segons fonts de l’empresa, la nova integració amb Shopify permetrà als comerços protegir els seus ingressos "de manera automàtica i eficient", i fer-ho "en qüestió de minuts".
L’empresa, fundada per emprenedors locals i especialitzada en tecnologia per a la prevenció del frau i la gestió de disputes postvenda, continua així el seu procés de creixement dins l’ecosistema global de comerç electrònic.