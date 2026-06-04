Vytrus Biotech suma premis per innovació cosmètica i creixement solvent

La firma terrassenca Vytrus Biotech ha rebut diversos reconeixements que reforcen la seva posició com a empresa de biotecnologia aplicada a la cosmètica, tant en l’àmbit financer com en el de la innovació de producte.
D’una banda, la companyia ha estat distingida amb el premi a “Millor Creixement Solvent del BME Growth” en la II Edició dels Premis Borsa 2026 d’Estrategias de Inversión, un guardó que posa en valor aquelles empreses cotitzades que aconsegueixen expandir-se de manera sostenible, amb creixement de resultats, flux de caixa i fortalesa de balanç.
El reconeixement va ser recollit pel director financer de Vytrus, Jordi Rovira Martínez, en un acte organitzat pel mitjà especialitzat. Segons els criteris del jurat, el premi distingeix les companyies que no només creixen en volum, sinó que ho fan amb criteris de solvència, rendibilitat i visió a llarg termini.
BME Growth és el segment borsari espanyol que agrupa empreses en fase d’expansió i que busquen finançament i visibilitat per consolidar el seu creixement.
En paral·lel, Vytrus ha obtingut dos guardons al FCE Cosmetique Innovation Challenge 2026, celebrat al Brasil, per dos dels seus actius naturals: Clarivine™ i Ignilyte™, que han estat reconeguts amb el segon i el tercer premi, respectivament.
FCE Cosmetique és una de les principals plataformes del sector cosmètic a l’Amèrica Llatina i reuneix empreses i professionals de tota la cadena de valor de la indústria, incloent matèries primeres, envasos, maquinària, fragàncies i serveis.
Segons la companyia, aquests reconeixements reforcen el seu posicionament internacional a Llatinoamèrica, amb especial rellevància del mercat brasiler dins del sector cosmètic.
El mercat de la bellesa i la cura personal al Brasil s’estima en 33.140 milions de dòlars el 2024 i podria arribar als 44.030 milions el 2029, amb un creixement anual compost del 5,85%, segons Research&Markets.