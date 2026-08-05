Vuit de cada deu emprenedors han patit estrès o ansietat per la gestió del negoci

Més de tres quartes parts (un 79%) de les persones que inicien un negoci a Terrassa han patit estrès o ansietat relacionats amb l’activitat empresarial i gairebé la meitat (un 49,2%) n’ha experimentat sovint o molt sovint. És una de les conclusions que s’extreuen de les dades de l’informe “La salut emocional de les persones emprenedores”, promogut per la Diputació de Barcelona, corresponents a una seixantena d’entrevistes realitzades a persones que van crear la seva empresa amb el suport l’any 2022 del Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) de l’Ajuntament de Terrassa. Només un 14% dels enquestats a la ciutat assegura no haver sentit mai estrès o ansietat d’ençà que va crear la seva empresa per la gestió d’aquesta.
L’estudi posa de manifest que emprendre no és només un desafiament econòmic o empresarial, sinó també un repte emocional que necessita acompanyament i una dosificació adequada de les càrregues de treball.
A tota la demarcació de Barcelona –amb 1.124 entrevistes realitzades a través de 27 CLSE de deu comarques– els percentatges són menors: els emprenedors que declaren haver patit estrès o ansietat durant la creació o gestió del negoci se situen en el 71,8% i aquells que n’han experimentat sovint o molt sovint, en un 42,3%. Per contra, els que no n’han sentit mai són un 16,9%.
Motius diversos
Tant en un cas com en l’altre, la incertesa econòmica (ingressos inestables, dificultats de finançament) és la principal causa d’estrès i ansietat per al 57,8% de les persones entrevistades a Terrassa i pel 61% a tot Barcelona. L’excés de responsabilitats i càrregues de treball (31,1% a Terrassa i 23,2% a Barcelona) i les dificultats administratives (22,2% a Terrassa i 22,6% a Barcelona) són citades per almenys un de cada cinc enquestats. Altres motius mencionats són la sensació de manca de conciliació entre la vida personal i la professional (17,8% a Terrassa i 12,6% a Barcelona), la manca de coneixements en àrees clau com les finances, el màrqueting, legal o altres (11,1% a Terrassa i 9,9% a Barcelona), la manca de suport o xarxa professional (8,9% a Terrassa i 7% a Barcelona) i la por al fracàs (2,2% a Terrassa i 6,3% a Barcelona).
L’estudi conclou que la salut emocional és una dimensió clau en l’emprenedoria, però només un de cada quatre emprenedors (26,7%) a Terrassa i tres de cada deu (30,4%) a Barcelona comparteixen que han sol·licitat algun tipus d’ajuda, sigui d’iniciativa pública o privada, per millorar el seu malestar, a banda d’amics, familiars i coneguts.