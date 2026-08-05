HelpEmpresa reforça les seves aliances

HelpEmpresa i l’Associació de Sèniors de Catalunya per a l’Orientació del Talent Emprenedor (ASENCAT) han signat un conveni de col·laboració per reforçar l’acompanyament a empreses, autònoms i emprenedors. L’acord incorpora ASENCAT com a entitat adherida al programa impulsat per la Fundació Cecot Innovació amb l’objectiu d’ampliar els serveis de suport als processos de consolidació, transformació i desenvolupament empresarial.\r\n\r\nEl conveni, formalitzat recentment pel secretari general de la Cecot, Oriol Alba, i el representant d’ASENCAT Vicenç Fernàndez Saguer, permetrà derivar empreses cap als serveis de diagnòstic i assessorament especialitzat de HelpEmpresa, basats en la metodologia Early Warning Europe per detectar riscos i reforçar la competitivitat.\r\n\r\nL’ASENCAT és una associació sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, integrada per professionals sèniors de diferents sectors i àrees de gestió que ofereixen el seu coneixement de manera voluntària per orientar i acompanyar emprenedors, autònoms, “start-ups” i petites i mitjanes empreses. La seva incorporació a HelpEmpresa permetrà facilitar que més empreses puguin accedir als seus serveis.\r\n