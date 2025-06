Acte de cloenda de la lliga de hockey +

Les instal·lacions del Matadepera 88 Hockey plus van acollir l’acte de cloenda de la Lliga Clínica Mi Tres Torres Hockey plus, en el decurs del qual va tenir lloc l’entrega de premis als diferents equips participants en aquesta competició. L’Atlètic Heura s’ha proclamat campió en batre a la final per 7 a 3 el FC Barcelona.

El Club Egara LaFact ha acabat quart en perdre en el partit pel bronze contra el Catalonia per 4 gols a 6.

Aquesta lliga de hockey adaptat és una competició regular destinada a jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual. Promou valors d’inclusió, equitat i reconeixement de les capacitats individuals. Treballa per normalitzar la pràctica esportiva dins del col·lectiu i facilita la seva integració en els clubs.