Estrena al camp de l’Espanyol “C”

L’equip femení del Terrassa FC, que continuarà una temporada més a Preferent, debutarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre visitant el RCD Espanyol “C”, segons el calendari publicat per la Federació Catalana de Futbol. L’equip que prepara el tècnic Issam El Azzouzi acabarà la primera volta el cap de setmana del 17 i 18 de gener de 2026 com a local, rebent a l’Estadi Olímpic al Palautordera CF.

El primer partit de les terrassistes a casa es disputarà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre i, llavors, les d’Issam rebran el Sant Quirze. El primer partit de la segona volta, també contra el tercer equip del club espanyolista, serà el cap de setmana del 24 i 25 de gener de l’any que ve, a l’Estadi Olímpic.

El Terrassa FC, la passada temporada, va finalitzar la lliga de Preferent en una còmoda novena posició, amb 40 punts, després de sumar tretze victòries i només un empat, i encaixar setze derrotes. Les d’Issam no van passar per cap mena d’angoixa per salvar la categoria, si bé van quedar molt lluny de la cinquena plaça, que donava dret a la promoció d’ascens, que va ser per al Sant Cugat, que va obtenir 61 punts.

L’equip disputarà la 39a edició del Torneig d’Històrics femení, que es disputarà del 4 al 7 de setembre al municipal del Guinardó. En el triangular s’enfrontarà al Pallejà i el CE Sabadell. La final es jugarà el dia 7 de setembre.

Noves incorporacions

Altrament, el club terrassista va anunciar dues noves incorporacions per al conjunt femení, de cara a la temporada 2025-2026. D’una banda, la centrecampista basca Jone Saizar, de 23 anys, i que la passada temporada va jugar amb el Club Esportiu Seagull de Badalona. Anteriorment, la nova jugadora de l’equip d’Issam havia passat pel Women’s Soccer School de Barcelona i el Tolosa CF Futbola.

L’altre reforç del Terrassa FC femení és l’egarenca Julia Cerdán, que torna al club. Aquesta davantera de 25 anys estava jugant a la Queen’s League, amb el Rayo de Barcelona, i anteriorment ho havia fet en el Kunitas. Abans, va passar per l’Espanyol, la Damm, el Sant Gabriel i el CF La Solana. Anteriorment, el club egarenc ja havia anunciat altres fitxatges, com les defenses centrals Raquel i Ariadna Membrives, les migcampistes Helena, DEsi, Anna Lluch i Visa i les davanteres Carmen i Montero.