El juliol més plujós des del 1932: "Hauria de ser molt més sec"

Terrassa ha viscut un juliol excepcionalment plujós, amb xifres que no es veien des de fa gairebé un segle. Segons dades recollides per Josep Maria Gibert, exprofessor de la UPC i responsable de l’estació de l’Eseiaat, la ciutat ha acumulat fins a 117,8 litres per metre quadrat en aquest mes de juliol, molt per sobre de la mitjana històrica de 26,4 litres.

La dada, que es converteix en la més alta des del juliol de 1932, ha estat confirmada per altres estacions de la ciutat. L’estació del Servei Meteorològic de la Generalitat, a Can Poal, ha registrat 124,6 litres, mentre que a la plaça de l’Aigua, n’ha comptabilitzat 123. En punts més elevats, com l’estació de “La Mata” de Meteoguilleries, al parc natural de Sant Llorenç del Munt, s’han superat fins i tot els 149 litres.

Tot plegat confirma un canvi insòlit en el comportament meteorològic local: “El juliol acostuma a ser el mes més sec de l’any, però aquest 2025 ha estat totalment anòmal”, afirma Gibert, que conserva registres des del 1897, i recull dades amb la seva estació des del 1965.

Un dia de juliol històric

Bona part de la precipitació acumulada durant aquest mes, es concentra en tres dies: el 3, el 12 i el 23 de juliol. Aquest últim dia, es va assolir un nou rècord de pluja diària per aquest mes: 54,4 litres en un sol dia, superant els anteriors màxims registrats.

Aquest 23 de juliol serà recordat com un dia de tempesta i calamarsa, però també pels nombrosos avisos d’emergència a la ciutat pel temporal. Terrassa va ser el municipi de Catalunya amb més avisos al 112 durant aquella tarda i aquella nit, amb 69. Els Bombers de la Generalitat van atendre fins a 17 avisos des de l’inici del temporal, fins a la darrera actuació, justament el matí posterior.

Un juliol fresc, però no tant

Malgrat la pluja, el mes no ha estat especialment fresc. La temperatura mitjana ha estat de 25,2 graus, gairebé un grau per sobre de la mitjana històrica (24,3). “Les mínimes han estat especialment elevades, amb moltes nits tropicals, per sobre dels 20 graus”, explica Gibert. Un dels factors d’aquesta mitjana també va ser l’inici del mes, on es va seguir amb la línia del juny de rècord, arribant a 37 graus. Per contrast, l’any passat la mitjana del mes va ser d’un grau més, arribant als 26,2, en la línia del que ha estat aquesta última dècada. Curiosament, el juny d’enguany va ser encara més càlid que el juliol, fet que només s’ha produït un o dos cops en tot un segle, afirma l’exprofessor.

En termes acumulats, Terrassa ha recollit 472 litres per metre quadrat entre gener i juliol, una xifra notable si es manté la tendència, ja que l’any natural anterior va tancar amb 913,9 litres, enfront d’una mitjana anual que ronda els 634. “Si continua així, podríem estar parlant d’un dels anys més plujosos registrats a la ciutat”, conclou Gibert.