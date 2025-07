Una de les incorporacions més impactants del San Cristóbal de cara a la pròxima temporada va ser la del centrecampista terrassenc Àlex Fernández, molts anys lligat al Terrassa FC i que la passada campanya va jugar al Cerdanyola, també a la Tercera Federació. El migcampista egarenc explica que després de la seva sortida del club terrassista, va parlar amb el tècnic parroquial Cristian García sobre la possibilitat de fitxar, però el destí el va dur a una altra opció. Ara, els dos, que ja van coincidir al Terrassa FC, tornen a ajuntar els seus camins.

“Els dos tenim molt bons records d’aquella etapa, tot i no assolir l’objectiu de l’ascens, i en aquest cas jo crec que és una figura molt important perquè pugui tornar aquí”, va assegurar Àlex Fernández. El centrecampista egarenc va apuntar que “ell em coneix perfectament. És veritat que ara m’agafa en un moment molt més madur, amb molta més experiència que a la primera etapa no tenia, i ell sap el que vol de mi, i jo encantat de poder estar aquí, ajudar, i sobretot donar un cop de mà també als joves a poder créixer”.

El migcampista del San Cristóbal va manifestar que “soc un jugador que intento adaptar-me a tots els contextos, però sí que és veritat que sempre m’agrada jugar molt la pilota” i va afegir que Cristian García “no es casa amb ningú, el que vol és explotar el rendiment el màxim possible de tothom, però bé, ell creu i sap que també les figures veteranes són importants en un grup, sobretot pels moments més complicats de la temporada que sempre n’hi ha”.

Més complicada

Sobre el grup, que a priori sembla molt més complicat que la passada temporada, Àlex Fernández va afirmar que “és claríssim que hi haurà pals molt forts per agafar les places de dalt, però nosaltres hem de ser molt coherents amb el nostre objectiu, hem de ser ambiciosos en el nostre sentit, però l’any passat, tot i fer molt bona feina durant molt gran part de la temporada, el final de l’equip va ser molt complicat”.

El centrecampista del conjunt parroquial va subratllar que “intentarem ser cauts, anar a poc a poc, intentar assolir l’objectiu principal, que és la permanència i no patir tan aviat com es pugui, i a partir d’aquí, intentar gaudir el màxim possible del futbol aquí a Ca n’Anglada i on sigui”.