Berta Abellan s’imposa al Japó i és més líder

Després de signar una gran actuació al Japó, la pilot terrassenca Berta Abellan continua fent més gran el seu avantatge al capdavant del Mundial de TrialGP femení. La terrassenca va totalitzar 40 punts, sis més que la italiana Andrea Sofia Rabino i 14 més que la britànica Kaytlyn Adshead. Gràcies a la seva contundent victòria, Abellan es manté en la primera posició de la competició amb un total de 226 punts. El segon graó provisional del podi l’ocupa Andrea Sofia Rabino, mentre que Kaytlyn Adsheas es manté en tercer lloc.

L’actuació de la terrassenca a terres nipones va ser impecable. La primera cursa es va disputar dissabte sota una intensa pluja. Abellan va començar molt bé. Dos errors al final de la primera ronda van fer que perdés la primera posició. A la segona cursa, però, la terrassenca va reaccionar i va ser capaç de recuperar el lideratge sumant un total de 37 punts, quatre per sobre d’una Andrea Sofia Rabino que sembla la seva rival més complicada en l’objectiu de conquerir, per primera vegada en la seva carrera esportiva, el títol de campiona del món de trial.

Terreny impracticable

La situació va canviar en la jornada de diumenge. El darrer dia de campionat va deixar de ploure, però el terreny continuava estant impracticable. Abellan i les seves companyes van haver d’adaptar-se al fang. Aquesta segona jornada no va començar tan bé com la primera per a la terrassenca, però va poder tornar a recuperar posicions.

Les primeres posicions assolides tant a la primera com a la segona ronda de la prova li van permetre sumar 40 punts. Diumenge es va fer també la Power Section, gràcies a la qual la catalana va sumar un punt extra.

Gràcies a aquesta tercera victòria consecutiva, Berta Abellan es manté al capdavant del Mundial amb un total de 226 punts, confirmant el seu absolut domini en aquesta temporada 2025. La seva perseguidora continua sent la pilot italiana Andrea Sofia Rabino, que es troba, però, a 18 punts de distància de la terrassenca.

El Campionat del Món s’agafa ara un descans d’un mes i mig. La pròxima cita mundialista serà entre el divendres dia 11 i el diumenge dia 13 de juliol al Gran Premi dels Estats Units, a la localitat d’Exeter, a Rhode Island.

Berta Abellan Marsiñach (25 anys) s’ha proclamat enguany campiona del Món “indoor” i va camí de complir el seu somni de ser campiona del món “outdoor”.