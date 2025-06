El CD Terrassa, campió d'Espanya de Papis i el Club Egara de Mamis

Doble títol per al hockey terrassenc en els Campionats d'Espanya de Papis i Mamis. El conjunt masculí del CD Terrassa es va proclamar campió per primera vegada en la competició de Papis després de batre per "shoot-outs" a l'RC Polo de Barcelona. En una final molt equilibrada, el conjunt que prepara Roger Vidal va empatar sense gols amb els barcelonins.

Els "shoot-outs" transformats per Carlos Domènech, Luis Alavedra i Jordi Olivé, juntament amb la gran actuació del porter Samuel Sánchez, van resultar determinants. L'Egara 1935 es va endur el bronze després de superar per 1 a 0 al Tenis de Santander.

En la competició de Mamis, el triomf va correspondre al Club Egara, que es va coronar campió després de batre per 1 a 0 al Polo en una disputada final. La tercera posició va ser per a l'Atlètic, que va batre per 3 a 0 el Júnior de Sant Cugat.