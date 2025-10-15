El Club Egara s’enfrontarà a l’SCHC neerlandès a l'EHL femenina

El hockey femení terrassenc tindrà enguany un representant a l’Euro Hockey League, la màxima competició continental a nivell de clubs. La consecució de la Copa de la Reina per part del Club Egara li ha obert les portes a disputar, per primera vegada en la seva història, la icònica competició continental femenina. Serà d’aquí a poc més de cinc mesos, entre el dimecres 1 i el dilluns 6 d’abril a una de les capitals del hockey europeu, Den Bosch.
El conjunt de Joan Vidal ja coneix el seu camí en aquesta competició que se celebra per Setmana Santa. S’enfrontarà als vuitens de final al conjunt neerlandès de l’SCHC, l’Stichtsche Cricket en Hockey Club de la ciutat Bilthoven, al nord d’Utrecht. El guanyador d’aquesta eliminatòria tindrà com a rival el vigent subcampió de l’EHL, un Braxgata que va tornar a guanyar la lliga belga.
Per segon any consecutiu, l’Euro Hockey League femenina la disputen 12 equips en lloc de vuit. D’aquesta manera, s’ha passat de sis a vuit pel que fa als països representats. Els quatre més ben classificats al rànquing de l’EHL tenen dos representants. És el cas d’Espanya (Club de Campo i Club Egara), els Països Baixos (les amfitriones del Hertogenbosch i l’SCHC), Alemanya (Harvestehuder i Mannheimer) i Bèlgica (Braxgata i Gantoise). Els altres quatre països tenen un sol representant: Reading (Anglaterra), Railway Union HC de Dublin (Irlanda), Watsonian HC (Escòcia), i Slavia de Praga (República Txeca).
Un quadre complicat
A la mateixa banda del quadre de l’Egara, el Reading i el Mannheimer s’enfrontaran a vuitens de final i el guanyador jugarà contra el Harvestehuder. El vencedor d’aquesta eliminatòria s’enfrontaria a Braxgata o Club Egara. Per l’altra banda del quadre, les amfitriones del Hertogenhosch, guanyadores de sis de les nou darreres edicions, esperen rival de l’enfrontament entre Railway Union i Watsonian.
L’altre representant espanyol, un Club de Campo que va ser subcampió els anys 2008, 2021 i 2023, jugarà directament els quarts de final contra el guanyador del duel entre l’Slavia de Praga i el Gantoise.
L’EHL femenina es va instaurar l’any 2020 agrupant les antigues Copa d’Europa i Recopa. Cap equip espanyol no l’ha guanyat mai. L’Egara serà el segon conjunt terrassenc a disputar-la després del CD Terrassa.