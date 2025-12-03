La selecció femenina sub-21 s'estrena al Mundial de Xile guanyant per 2 a 0 a Escòcia

Excel·lent inici de la selecció espanyola femenina sub-21 al Mundial que es disputa a Santiago de Xile. El combinat que prepara Alejandro Iglesias va imposar-se per 2 a 0 a la selecció d'Escòcia en la primera jornada de la competició.
El primer quart va anar de menys a més per a les espanyoles, que van generar un parell d'oportunitats clares. La primera va arribar en una rematada creuada de Victoria Madariaga i la segona, a falta de quatre minuts, en una excel·lent combinació que va acabar amb una rematada de Mireia Gifra al travesser.
Al segon quart va arribar el primer gol del matx. Anna Gardsjord va fer l'1 a 0 al minut 17 en un llançament de penal-córner. L'equip va continuar generant perill i la jugadora del Club Egara Natàlia Vilanova va tenir el segon molt a prop. La també egarenca Marta Alcaraz va fer lluir poc després a la portera escocesa.
Espanya va continuar gaudint de la possessió al tercer acte. Una rematada creuada des de la frontal de Sara Carmona va tornar a generar perill, mentre que les bones intervencions de la portera Carlota Álvarez evitaven que les britàniques empatessin.
El domini de les espanyoles va tenir premi quan faltaven set minuts per acabar. Victoria Madariaga va fer el 2 a 0 definitiu gràcies a una gran rematada.
El combinat espanyol disputarà aquest dijous a les 22 hores el seu segon partit de la fase de grups. El rival serà la potent selecció australiana.