La grip es dispara amb el doble de casos respecte la setmana passada, i Terrassa reacciona

La incidència de la grip està creixent a un ritme excepcionalment alt a la Regió Metropolitana Nord -on s’inclou Terrassa- i ja se situa en 156 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que s’ha duplicat respecte de la setmana passada i que supera amb escreix els registres d’altres anys en aquestes dates. Per comparar, el 2024 la incidència era de 42 casos i el 2023 de 65.
Amb l’epidèmia avançant-se unes tres setmanes respecte del que és habitual, Terrassa ha activat mesures per facilitar l’accés a la vacunació. Aquest dimecres, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i MútuaTerrassa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, han instal·lat una carpa al Mercadal Martí l’Humà, on s’ha vacunat sense cita prèvia de 9 a 13 hores.
“És important intentar recaptar el màxim possible de població vacunada”, explica Anna Vilalta, referent de Vacunes del CST. “Hem vist que ara ha començat un brot epidèmic bastant important i, com que les taxes de vacunació són baixes, una manera d’acostar-nos a la població és muntant un punt de vacunació aquí al mercat”.
La incidència és especialment elevada entre els infants, els grups d'edat més afectats. Hi ha 383 casos per cada 100.000 habitants entre els 5 i els 14 anys, 279 entre els 0 i els 4 anys. En adults joves, de 15 a 44 anys, la incidència ja és inferior, però es manté especialment alta amb 169 casos.
Tot i el repunt de contagis, la cobertura vacunal continua sent limitada: només un 35% de la població està vacunada, tot i que les franges més vulnerables presenten xifres més elevades. Hi ha un 64% de cobertura en majors de 80 anys; 50% entre els 70 i 79 anys; i 29% entre els 60 i 69 anys.
“S’ha avançat tres setmanes”
Vilalta assenyala que aquest augment sobtat ja s’ha notat als centres sanitaris. “Hi ha molts més casos que l’any passat. Tot el que fins ara venia cap a Nadal s’ha avançat tres setmanes”. Sobre pels motius d'aquesta matinera arribada, apunta que l’onada de fred ha estat determinant: “Depèn del fred. Aquest any es pensaven que seria més per Nadal i s’ha avançat”.
També destaca la presència de nova variant de la grip, la “variant K”, que està circulant amb força: “És un serotip nou, més contagiós, que fins ara no el teníem detectat. Per això es recomana la vacunació: si portes la vacuna, en principi estaràs molt més immunitzat”.
120 vacunacions previstes
La carpa instal·lada al Mercadal ha tingut un ritme intens durant tot el matí. “Hem calculat, sent optimistes, unes 120 persones, aquestes són les dosis que tenim”, diu Vilalta. “Des de les 9 fins a les 11, ja portàvem unes 70 vacunacions. No pensàvem que aniria així”. La vacuna de la grip està oberta aquesta setmana a tota la població, després que fins ara només es vacunessin infants, persones vulnerables i col·lectius de risc.