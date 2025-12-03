Pressió per evitar que la pesta porcina arribi al parc de Sant Llorenç

La crisi de la pesta porcina africana (PPA) continua marcant el desplegament d’emergència a tota l’àrea metropolitana, amb una situació que evoluciona amb prudència però encara amb un alt nivell de vigilància. Els Agents Rurals van elevar ahir fins a cinquanta els porcs senglars morts localitzats dins del radi d’afectació al voltant de Collserola, on la setmana passada es van detectar els dos primers casos. Ara com ara, només nou d’aquests animals han estat confirmats positius, ja que són els únics resultats oficials del Departament d’Agricultura. La resta d’exemplars trobats s’han enviat per analitzar a laboratori —a Madrid— i, fins que no hi hagi confirmació, no es pot determinar si també estan afectats.
Tot i la xifra creixent de cadàvers, les autoritats subratllen que tots els animals localitzats continuen apareixent dins la mateixa zona, fet que permet mantenir el perímetre de contenció de sis quilòmetres i que és interpretat com un factor de control dins la gravetat de la situació. El risc principal continua sent que el virus pugui estendre’s pel corredor verd que connecta Collserola amb el parc natural de Sant Llorenç del Munt, fet que podria ampliar notablement l’abast del brot.
Per evitar-ho, el dispositiu conjunt ha reforçat les mesures de confinament de la fauna. S’han instal·lat barreres químiques i físiques als punts de pas habituals dels senglars —com ponts, passos soterrats i connexions amb camins rurals— i s’ha incrementat la vigilància nocturna, moment en què aquests animals tenen més mobilitat. En total, treballen sobre el terreny més de 250 professionals d’Agents Rurals, ADF, Guàrdia Civil i UME, als quals s’afegeixen més de 400 agents de policies locals i Mossos d’Esquadra.
Dispositiu a Can Parellada
Dins aquest context, Terrassa ha intensificat els controls a Can Parellada, una de les zones considerades estratègiques dins el perímetre de 6 quilòmetres respecte de la “zona 0”. Des de diumenge 30 de novembre, la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i els Agents de Defensa Forestal (ADF) mantenen un dispositiu especial a l’entorn del parc de Serra de Galliners i la confluència de l’avinguda d’Àfrica amb la C-58.
El dispositiu inclou quatre punts de control actius les 24 hores: tres gestionats pels Mossos i un per la Policia Municipal, amb suport dels ADF. Els equips treballen en binomis estàtics que impedeixen l’accés no autoritzat a la zona restringida i vigilen qualsevol moviment de fauna. Els voluntaris d’ADF segueixen protocols estrictes de bioseguretat, netejant pneumàtics, botes i material després de cada torn. El primer dia de l’operatiu ja van localitzar un exemplar de senglar, i Agents Rurals hi van intervenir immediatament.
Incidències a les vies
En els darrers dies s’han registrat un mínim de tres atropellaments de senglars a les vies de tren de l’entorn de Cerdanyola, el darrer aquest dimarts al vespre, a la línia d’FGC. En aquest cas, l’operativa prevista comporta actuar per desinfectar les vies, però també el comboi, amb la finalitat que la PPA s’expandeixi, de la mateixa manera que s’està fent amb els vehicles que intervenen en les tasques de control.
En aquest sentit, i sense que s’hagi confirmat la tipologia exacta de l’animal. Durant aquest matí, la circulació ferroviària entre Terrassa i Sabadell Sud es va veure afectada per la presència d’un “animal de grans dimensions” a la zona. La incidència ha quedat resolta poc després.