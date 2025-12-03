Trofeu (H)armonia per a Pau Dinarès Jordà

El restaurant l’Olivera va aplegar 410 persones en la trenta-quatrena edició del Sopar dels Trofeus (H)armonia, una assistència de rècord en una de les vetllades socials més emblemàtiques del Club Egara. L’acte, conduït per Santi Cuadrado i Oriol Simó, va combinar emoció, humor i diferents reconeixements.
El president de la secció de hockey de l’entitat del Pla del Bon Aire, Oriol Carreras, va obrir l’acte posant en valor “el compromís, el talent i la manera de fer” que han consolidat la secció com un referent, recordant una trajectòria que acumula més de 70 títols estatals i internacionals i un planter que “manté viu l’esperit i el model “ de l’Egara.
Un altre dels moments destacats va ser la intervenció de la responsable de l’àrea femenina, Itziar Herreros, que va reviure la gesta més important de la temporada passada: la consecució de la Copa de la Reina, el 30 de març al Pla del Bon Aire davant del Club de Campo en una final històrica que va suposar el primer títol de Copa de la Reina per al Club Egara. Herreros va reivindicar mil regle de recorregut del hockey femení al club, remarcant que “aquesta Copa no és un final, sinó un començament”.
Va emocionar també la intervenció del secretari de la junta, Pere Ejarque, que va oferir una històrica i emotiva mirada sobre el voluntariat del club, rememorant fites com la Recopa del 1999 o l’ascens del primer equip femení, destacant el paper essencial d’un model col·lectiu i referint-se també al gran nivell organitzatiu de les Copes que el club va acollir a la primavera.
Els 11 finalistes
Els 11 finalistes dels Trofeus (H)armonia d’enguany van ser Siso Ventalló, Clàudia Adell, Toni Broto, Marta Fuentes, Albert Recasens, Roger Matalonga, Eric Herrero, Xavi Aguilar, Elsa Sala, Albert Massaguer i Ricard Dinarès. A continuació es van lliurar els tres guardons de la vetllada, a tres exjugadors activament vinculats a l’entitat. L’(H)armonia d’Or se’l va endur Ricard Dinarès, el de plata Albert Recasens i el de bronze Clàudia Adell.
La vetllada va culminar amb el moment més emotiu: l’entrega del quart Trofeu (H)armonia al jugador del club Pau Dinarès Jordà, traspassat fa un mes. El va rebre la seva família enmig d’una llarga ovació, amb paraules de record dels seus amics Aleix Margarit, Bernat Baños i Montserrat Farrés.