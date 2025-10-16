El CN Terrassa cau contra el VK Jug Ao croat

Derrota del CN Terrassa a Dubrovnik a la primera jornada de la fase de grups de l’Eurocup. El conjunt de Sergi Mora ha caigut per 16 a 12 a la piscina del VK Jug Ao de Croàcia en un partit en què els amfitrions han anat sempre per davant en el marcador. La pròxima jornada, el 30 d’octubre, els terrassencs rebran a casa el conjunt croat del VK Solaris Sibenik.
El primer quart ha començat amb igualtat, amb gairebé quatre minuts de joc sense gols, però el conjunt croat, en un interval de trenta segons, s'ha avançat amb dos gols consecutius, obra d’Ante Jerkovic i Ivusa Burdjelez. Vlaho Pavlic, poc després, ha establert el 3 a 0 i el mateix jugador ha fet el quart, en aquest cas de penal. Abans de la conclusió d’aquest primer període, el conjunt egarenc ha reduït distàncies amb una diana de Gerard Cuacos.
En el segon quart, i en els inicis, Albert Sabadell ha aconseguit el 4 a 2 per als de Mora, si bé el VK Jug Ao ha replicat amb dues dianes de Maro Susic. Amb gols de Lars Ten Broek i Ignasi Bargalló, el CN Terrassa s'ha situat de nou a dos gols per sota en el marcador. Marko Zuvela ha contestat amb el 7 a 4, però abans del descans, Òscar Blasco ha establert el 7 a 5.
Dos gols visitants
En el tercer quart, Toni Mozara ha assolit el 8 a 5. Dos gols de Bargalló, el màxim anotador del seu equip, han deixat el resultat amb un 8 a 7 que trencaria Susic poc després. Zuvela, Muzara i Pavlic han augmentat la renda del conjunt croat, amb un 12 a 7 preocupant i, abans d’acabar, Bargalló ha fet el 12 a 8.
Al principi del darrer període han marcat Andro Busjle i Bargalló i el marcador ha arribat al 14 a 9 amb una diana de Branimir Herceg. Ten Broek i Bruce Scott han reduït la renda fins al 14-11. Maro Jokovic ha fet el 15 a 11. Marcel Teclas ha marcat el 15 a 12 i Susic ha sentenciat amb el 16 a 12 final.