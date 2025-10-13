El CN Terrassa comença la lliga femenina golejant l'Iruña

Excel·lent inici de temporada del conjunt femení del CN Terrassa davant del Waterpolo Iruña. En partit disputat a la piscina de l'Àrea Olímpica, el conjunt que prepara Xavi Pérez no va tenir problemes per desfer-se de les navarreses per un contundent marcador de 20 gols a 6.
A les terrassenques els va costar, però, entrar en joc. Després d'un inici sense gols, Naia Begoña Duran va posar per davant les visitants als quatre minuts. La neerlandesa Nina Ten Broek va empatar de penal quan faltaven dos minuts. Contestaria Duran al penúltim minut, però dues dianes de Martina Fernández i la capitana Pili Peña en els darrers 40 segons van posar per davant el Natació (3-2).
L'equip de la ciutat de Pamplona va ser dins el partit fins al descans, al que es va arribar amb un avantatge de tres gols per a les locals (7-4). Paula Prats va fer el quart de penal i les visitants van retallar distàncies. Es van anar intercanviant gols fins que Miriam Ciudad, també de penal, va fer el 7 a 4 a tocar del descans.
La decoració va canviar de manera radical als dos darrers períodes. Les navarreses es van quedar sense arguments i van encaixar dos parcials de 6 a 1 i 7 a 1.
Dos gols de l'hongaresa Panni Szegedi, màxima golejadora amb sis dianes, dos més de Paula Prats, un de Martina Fernández i un altre de Nina Ten Broek van deixar les egarenques en un clar 13 a 5 en acabar el tercer períoder.
Tampoc no van poder reaccionar les navarreses al darrer quart, que va ser tot un passeig per a les terrassenques, que van ampliar l'avantatge gràcies a l'encert de Prats, Cuenda i Casado, així com als quatre gols, un de penal, que va anotar Szegedi.