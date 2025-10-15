El CN Terrassa debuta dijous a Dubrovnik a la lligueta de l'Eurocup

La ciutat croata de Dubrovnik és la primera parada per al CN Terrassa en la fase de grups de l’Eurocup de waterpolo. El conjunt que prepara Sergi Mora jugarà aquest dijous a les 19 hores a la piscina de l’VK Jug AO, el vigent campió de la competició.\r\n\r\nEs tracta del primer dels sis enfrontaments de la lligueta. Els terrassencs, que es troben entre els 16 millors equips del continent, han quedat enquadrats al grup “A” amb dos rivals croats i un alemany. A banda del Jug Dubrovnik, els terrassencs tenen com a rivals el Solaris de Sibenik i el Duisburg alemany.\r\n\r\nL’equip de Dubrovnik és un dels grans del panorama continental. Compta al seu palmarès amb quatre Champions League (1981, 2001, 2006 i 2016), dues Eurocups (2000 i 2024) i dues Supercopes d’Europa, així com 17 lligues i 16 Copes de Croàcia. La seva plantilla està formada per internacionals croats i tres grecs.\r\n