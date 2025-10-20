El CN Terrassa es desfà del Tenerife Echeyde per 20 a 14

El conjunt masculí del CN Terrassa es va estrenar davant dels seus aficionats amb una contundent victòria per 20 a 14 davant del Tenerife Echeyde i va sumar la seva segona victòria de la temporada. Comparteix el lideratge de la lliga de Divisió d'Honor masculina amb Barceloneta, Barcelona, Sabadell i Mataró.\r\n\r\nEl primer quart va ser força equilibrat i es va acabar amb un mínim avantatge (4-5) per als canaris, que van arribar a manar per 2 a 5. Al segon període, els visitants van continuar anant per davant fins al 7 a 8. Un parcial de 4 a 0 per als de Sergi Mora va redreçar la situació. A partir de llavors, els terrassencs van anar ja sempre per davant. Es va entrar en el quart definitiu amb un marcador de 15 a 11, que deixava ja la victòria a tocar per als de Mora. El 5 a 3 del darrer període va acabar sentenciant el matx fins al 20 a 14 final.\r\n\r\nEl neerlandès Lars Ten Broek va ser el màxim golejador del partit amb sis dianes. Òscar Blasco i Jordi Chico van anotar tres gols cadascun.\r\n\r\nAquest dissabte, el CN Terrassa visitarà la piscina del CE Mediterrani en partit corresponent a la tercera jornada de lliga.\r\n