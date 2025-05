El CN Terrassa planta cara al campió d’Europa

No ha pogut ser. Tot i fer un enorme partit, el CN Terrassa ha perdut aquest divendres al vespre per 10 gols a 14 davant del CN Sant Andreu en el segon partit de les semifinals del “play-off” pel títol de la lliga de Divisió d’Honor femenina i ha tancat d'aquesta manera la temporada, tal com va fer l’equip masculí dissabte passat en caure, també per 2 a 0, davant del Barceloneta.

Les andreuenques, que ho han guanyat tot aquesta temporada, es van proclamar fa una setmana campiones de la Champions League a Atenes en batre a la final l’Astralpool CN Sabadell. Reeditaran aquesta mateixa final davant les sabadellenques, que es van desfer del CN Mataró.

El matx d’aquest divendres a Terrassa ha significat també el comiat d'Edu Vera com a entrenador.

L’equip de Javier Aznar ha posat distància ben aviat en el marcador. Noelia Cuenda ha situat per davant les egarenques als tres minuts i la canadenca Jessica Gaudreault ha aturat un penal a Elena Ruiz en el següent atac, però les barcelonines han reaccionat marcant quatre gols en quatre minuts, obra de Maria Palacio, Alba Muñoz i dos d’Ariadna Ruiz, tres d’ells en accions de superioritat.

El Natació, amb una Jessica Gaudreault molt encertada, que ha aturat dos penals, ha estat dins el partit fins al tram final. Els gols de Houghton, Piralkova i Prats han permès el Natació signar un parcial de 4 a 1 i empatar a cinc. Les egarenques han arribat al descans perdent per 6 a 8.

Ha continuat la igualtat al tercer període, on l’equip seguia aprofitant les superioritats. Houghton ha empatat quan faltaven 25 segons, però Ariadna Ruiz ha fet el 10 a 11 al darrer segon. Les barcelonines han reaccionat al darrer quart amb els gols de Paula Camus i Queralt Antón al principi i d'Ariadna Ruiz, autora de cinc dianes, al final, condemnant les egarenques.