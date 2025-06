El futur del hockey, a les Pedritxes

El CD Terrassa acollirà entre el divendres 4, el dissabte 5 i el diumenge 6 de juliol una nova edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH), una cita de referència en el calendari internacional de hockey base. El torneig, que enguany arriba a la seva vint-i-quatrena edició, està adreçat a jugadors fins a sub-16. Tornarà a omplir les instal·lacions de les Pedritxes de passió esportiva, convivència i intercanvi cultural.

Aquest torneig d’escoles de hockey s’ha anat consolidant amb el pas dels anys. Comptarà enguany amb més de 800 participants. Hi prendran part un total de 78 equips, pertanyents a una vintena de clubs inscrits. Gràcies a aquestes xifres, el TEEH 2025 consolida el seu caràcter internacional i el seu prestigi com un dels esdeveniments esportius més rellevants del panorama europeu en categories formatives.

En aquesta edició, que igual que en les darreres edicions coincidirà amb la Festa Major de Terrassa, els equips participants provenen d’arreu d’Europa, amb presència destacada de clubs com el Bray Hockey Club (Irlanda), el Lausanne (Suïssa) i la selecció regional de Sardenya (Itàlia), entre d’altres. A escala estatal, s’hi sumen clubs de diferents territoris com Gipuzkoa, Madrid, València, Alacant i Catalunya, amb entitats com Xaloc, Giner de los Ríos, Las Rozas, Agonek o l’Atlético San Vicente. També hi haurà una àmplia representació catalana. Entre els equips locals hi trobem el CD Terrassa, el Club Egara, l’Atlètic i el Matadepera 88. En l’àmbit català, hi prendran part el FC Barcelona, el Júnior, el Catalònia, el Sitges i l’equip combinat Stick Stickers.

Principals novetats

Aquesta vint-i-quatrena edició arriba amb novetats significatives. El CD Terrassa ha ampliat els espais i serveis de la zona d’acampada, amb l’objectiu de garantir una estada més còmoda i accessible per a tots els equips. A més, s’ofereix als clubs participants la possibilitat d’allargar la seva estada abans o després del torneig, amb opcions personalitzades d’activitats: visites culturals a Barcelona, sortides a la platja, experiències a parcs temàtics o entrenaments, entre d’altres.

El TEEH frega ja el quart de segle i manté la seva vocació educativa i integradora, promovent no només la competició sinó també la convivència i l’intercanvi entre joves d’arreu del món.