El Matadepera 88 renova la seva junta

Després de la finalització del termini de presentació de candidatures per presidir el Matadepera 88 Hoquei, la que encapçalava per Llorenç Bitrià Rodríguez es va proclamar com a guanyadora, renovant així el seu mandat per quatre anys més, fins al juny de 2029. Aquesta renovació de mandat suposa una continuïtat natural del projecte iniciat per Bitrià, i a la vegada, segons el club, una oportunitat per impulsar noves iniciatives que millorin la gestió, fomentin la participació dels socis i sòcies, i reforcin la tasca esportiva, social i educativa de l’entitat.

El president de l’entitat estarà acompanyat per una junta directiva formada per Xavier Fitó Sallares, Núria Faus Mascarell, Jordi Hernández Rubio, Núria Camon Farell, Meritxell Castillo Rodríguez, Jordi Pujadas Vila, Marc Masnou Malgosa i Abraham Muñoz Hernández.

“Creiem fermament en la força del treball en equip, la transparència i el respecte per la trajectòria del nostre club i els seus valors fundacionals que inclouen el respecte, l’esportivitat, el compromís, la inclusió i l’arrelament comunitari”, va manifestar el president del club matadeperenc. Fer créixer el Mataedpera 88 Hoquei és un dels grans reptes de la directiva de l'entitat matadeperenca en aquest nou mandat.