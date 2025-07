“Hem aconseguit una plantilla competitiva”

Està content amb la plantilla o creu que hi ha alguna posició a reforçar? Crec que tenim una plantilla molt compensada, més que la de l’any passat, a pesar que avui dia hi ha 20 jugadors. Possiblement pujarem a algun noi del planter per completar-la. Llavors tindrem dos jugadors per posició i això és molt important i l’any passat no ho teníem. Enguany hem posat el focus en aquest aspecte, a tenir una plantilla compensada i competitiva i estic convençut que ho hem aconseguit.

La idea de joc és la mateixa, prioritzar l’aspecte defensiu i la porteria a zero i, a partir d’aquí, créixer? Hem fet un equip basant-nos en un model de joc en el qual jo crec, en el qual crec que es poden aconseguir objectius en aquesta categoria i la idea serà similar però amb matisos. Enguany tindrem més força que l’any passat, potser menys talent, però sí que serem més verticals, tindrem més agressivitat. Volem ser un equip sòlid i volem fer un equip que transiti, però que, quan tingui la pilota, també sàpiga què fer amb ella. En aquesta categoria has de ser un equip que domina molts aspectes.

Es va parlar de la possibilitat d’estar al grup dels equips bascos. Al final és el grup que volia? M’és igual. És veritat que al grup basc, a priori, hi ha equips amb menys pressupost i a nivell esportiu menys competitius, però els bascos són jugadors molt competitius, hi ha camps molt difícils i a aquest grup ens han posat a l’Alcoyano, a l’Atlético Baleares, i és un grup terrible a nivell d’equips però també molt il·lusionant. Haurem de competir molt bé per il·lusionar-nos i per no passar problemes.

El capítol de fitxatges està tancat o podem veure encara alguna novetat? Primer farem la pretemporada, pujarem nois del planter, a veure com es comporten, a veure quin nivell tenen amb nosaltres i a partir d’aquí tenim encara dues fitxes lliures de sub-23. Si el nivell dels joves és òptim, no incorporarem a ningú per incorporar, sinó que tirarem de gent de la casa.

Podem parlar d’objectius? Ara no es pot parlar d’objectius. Hi ha clubs molt potents i ara nosaltres no ens podem marcar un objectiu ambiciós. El que hem de marcar-nos és començar bé l’any, començar si es pot guanyant a Eivissa i a poc a poc anar veient les possibilitats de l’equip. La categoria i el grup enguany és molt exigent i nosaltres volem màxima exigència, màxim esforç, treballant i a partir d’aquí ja anirem veient el que tenim entre mans.