Germanor abans de trepitjar gespa

La primera trobada dels jugadors de la plantilla del Terrassa FC de la temporada 2025-2026 i el cos tècnic que lidera l’entrenador aragonès Víctor Bravo va ser atípic. No hi va haver sessió d’entrenament sobre la gespa de l’Estadi Olímpic, activitat que, si no hi ha cap variació, sí que es realitzarà aquest divendres en horari matinal. Va ser una primera presa de contacte, amb alguns rituals com ocupar quina taquilla ocuparà cada jugador o comprovar alguns aspectes que interessen després de les vacances, com el pes o altres nivells físics que cal controlar. Una nutricionista es va encarregar d’aquestes tasques. Tot va acabar amb una barbacoa de germanor.

Aquesta setmana de treball serà molt curta, però com va avançar Víctor Bravo, des del 21 al 27 de juliol, la plantilla es desplaçarà a Olot per iniciar un stage de pretemporada, amb un partit de preparació inclòs, el primer de la pretemporada, que es disputarà al camp del Palafrugell, finalment, i que tindrà al FC L’Escala com a rival, equip de la Tercera Federació. L’hora d’inici, si no hi ha cap variació, serà les 18 hores.

De moment, la plantilla la formen vint jugadors que tenen contracte en vigor, entre els que han renovat i els que han fitxat. Víctor Bravo també va explicar que s’endurà a alguns jugadors dels equips inferiors a l’stage que es farà en terres garrotxines i no va descartar en cap moment que, si algun el convenç, podria quedar-se definitivament com a integrant del primer equip. El Terrassa FC ja té ocupades les llicències de jugadores no sub-23 i, per tant, el que li manquen són efectius d’aquesta franja d’edat.

Per fer grup

“És una mica el de cada any. Venen nous companys i la pretemporada serveix per fer una miqueta de conjura, fer família i fer grup i construir un molt bon equip. Avui és la primera presa de contacte i ara, a seguir. Ara això ja no para”, Van ser les primeres paraules del capità de l’equip, Marcos Pérez, un dels més veterans de la plantilla.

Sobre possibles objectius de cara a aquesta campanya, va manifestar que “crec que ara mateix hem de tocar una miqueta de peus a terra i l’únic objectiu que hem de marcar-nos avui dia, és construir un bon equip, fer una bona pinya entre tots, club, plantilla, cos tècnic, afició i construir i construir perquè els resultats surtin”.

Marcos Pérez, tot i aquesta postura, va admetre que “nosaltres tenim ambició, és clar. Tots volem aconseguir el màxim, però com dic, ara és un bon moment per fer conjura, per crear aquesta unió en el vestuari i jo crec que si l’aconseguim, segur que ho estarem”.