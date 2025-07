Si t’has de quedar a Terrassa, tens 160 opcions culturals

Contra la calor canicular i el tòpic d’una ciutat esdevinguda un erm, a Terrassa s’alça un recer cultural. És el Fem Estiu, que engloba totes les propostes culturals que es desenvolupen a la ciutat fins al 30 de setembre. Part de la llista ja s’ha dut a terme, però queda molt camí per recórrer per a aquells terrassencs que no marxin. Hi ha gairebé 160 motius per quedar-se, per gaudir de l’estiu a Terrassa.

La presentació

Això no s’atura. L’Ajuntament i representants de diverses entitats han presentat aquest dijous el Fem Estiu, el programa que serveix d’aixopluc nominal per a una munió d’activitats en les quals tant el consistori com el teixit associatiu terrassenc posen molt esforç durant l’any. Hi ha programades 159 activitats, una trentena de les quals ja s’ha dut a terme a les darreres setmanes. Queda per davant, doncs, tot un món de possibilitats. Si no marxem de Terrassa, podem gaudir-la des d’un prisma diferent.

Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, ha presidit la presentació del programa a la Masia de Ca n’Anglada. “Terrassa manté el pols fins al setembre”, ha deixat clar Salvador. Fins al setembre i més enllà, però. El tinent d’alcalde ha convidat la ciutadania a gaudir de l’estiu en una població “que no s’atura i que, sempre que podem, té activitat durant els dotze mesos de l’any”.

L’agenda és ben variada. “El nostre objectiu és apropar la música al màxim de públic; és a dir, al màxim de gustos”, apuntava Quim Térmens, director-concertino de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48). Térmens ha desgranat l’aportació d’aquest conjunt, ja arrelada tenint en compte que enguany duu a terme la 13a edició del Festival d’Estiu Seu d’Ègara. Aquest divendres 18 de juliol (22 hores), l’OCT48 oferirà “Cinemes Seu d’Ègara”, espectacle de simbiosi de música i cinema al conjunt monumental. Els assistents podran caminar per tres espais, com si tinguessin tres sales a la seva disposició, “amb tres possibilitats de concert”, en paraules de Térmens. És la consolidació d’una proposta nascuda com a experiment fa tres anys. L’OCT48 té un cap de setmana intens per acomiadar aquest certamen.

La presentació del Fem Estiu ha tingut lloc a la Masia de Ca n`Anglada

Aquest dissabte, a les 22 hores, l’orquestra afrontarà un repte original: l’amalgama de música amb la llum projectada en el conjunt monumental , amb els quatre elements de la natura com a connexió. “Serà música barrejada amb l’imaginari lluminós. Traspassarem cultures”, ha apuntat el director. El preu d’aquest espectacle és de 14 euros, però el previst per al diumenge a l’Auditori serà gratuït. A les 12 hores començarà el concert del setè curs de direcció orquestral organitzat per l’OCT48.

Aquest estiu hi ha de tot a Terrassa: cinema a la fresca, exposicions, visites guiades, sardanes... I jocs, perquè Terrassenca de Jocs-Vadejoc ha organitzat la novena Setmana de Jocs al Carrer, que omplirà la plaça del Vapor Ventalló d’activitats de l’1 al 5 de setembre, de 17.30 a 20 hores. Aquest any, l’oferta, presentada per Miqui Giménez, se centrarà en els jocs de cartes (fins i tot les gastronòmiques), tot complementat amb una exposició a Amics de les Arts.

Tres sales de cinema

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) duu a terme aquest divendres el cinquè acte del seu Festival d’Estiu Seu d’Ègara 2025. Es tracta d’un recorregut per melodies cinematogràfiques, un passeig que convertirà el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere en tres sales de cinema diferents. L’acte començarà a les 22 hores (preu: 14 euros). I aquest dissabte, un espectacle de llum i so al mateix escenari i a la mateixa hora.

Cor Jove

El Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa ha celebrat ja tres dels quatre concerts programats per a aquesta quarta edició d’un cicle que prepara ja el cinquè, i últim, espectacle. Serà dimecres, 23 de juliol, a l’Auditori de Terrassa, amb la participació del World Youth Choir, el Cor Jove Mundial (19.30 hores, 12 euros), un cor de 70 cantaires amb edats compreses entre els 17 i els 26 anys i procedents de 36 països.

Cor Jove Mundia

Integració amb notes

La pianista i professora Lidia Minuesa coordina el projecte Música als Barris, un programa d’integració social mitjançant la música que es desenvolupa a Ca n’Anglada i que aquest divendres realitzarà el seu concert amb alumnes i professors de l’Esplai Musical format al barri. La convocatòria, a la Masia de Ca n’Anglada, a les 19.30 hores. El concert és gratuït i la durada, d’una hora i 30 minuts.

Amb Teresa Casals

La protagonista de l’obra podrà anar a Noruega, com havia somiat? Qui vulgui conèixer la resposta haurà d’esperar a la representació dels dos monòlegs interpretats per Teresa Casals. Tenen dues oportunitats per veure “El viatge dels meus somnis”: el dijous 24 de juliol, al casal cívic i comunitari de la Maurina (18 hores) i el divendres 19 de setembre (18.30), al casal cívic del Roc Blanc. Les sessions són gratuïtes.

Visita guiada

El Museu de Terrassa proposa per a aquests mesos estivals Refresc de Patrimoni, un conjunt de set itineraris nocturns amb visites guiades. Un dels recorreguts, “Bruixes i metzineres”, repassarà el 31 de juliol vinent la història de la cacera de bruixes a Terrassa, presentada com una història “de por col·lectiva, de por a allò desconegut”. El lloc d’inici de l’itinerari serà la plaça del Progrés. L’hora: les 22.

Patrimoni

Si la programació es tempera, com és normal a l’agost, sempre ens queda el que no es muda. El patrimoni arquitectònic de Terrassa es pot gaudir d’una altra manera en aquesta època. La desena de propostes incloses al Fem Estiu per al mes d’agost són visites guiades, amb preponderància de la Seu d’Ègara (els dies 9, el 16, el 23 i el 27), amb sis visites en total. Però no sols de les esglésies de Sant Pere viu l’atractiu cultural de la ciutat. El Museu de Terrassa proposa per al 7 d’agost un recorregut per les històries que amaga el parc de Vallparadís i el 17 d’agost, una visita a la Torre del Palau, “terracium castellum, el sentinella de la ciutat”. Per conèixer el moviment espiritista a Terrassa, el 21 d’agost a la Casa Alegre. El programa es completa amb una visita nocturna al cementiri, el dia 28.

Castell Cartoixa de Vallparadís

Alberto Tallón

Contratemps

La parada del festival Contratemps a Terrassa constitueix una de les novetats principals del Fem Estiu d’enguany. Un dels concerts del certamen de Sant Cugat del Vallès tindrà lloc a la nostra ciutat el dimecres 10 de setembre, a l’església de Sant Pere. A les 20.30 hores (10 euros), la soprano Alba Quinquillà i la guitarrista Laura Fontanals oferiran cançons incloses en l’espectacle “Veus mediterrànies”. Un altre dels punts destacats de la programació cultural dels propers mesos a Terrassa és el 16è Festival de Circ, que tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de Catalunya del divendres 19 al diumenge 21 de setembre. Uns dies abans, el 13 de setembre, dissabte, la Sala Muncunill acollirà la inauguració del Festival Latent, un projecte per promocionar el talent emergent dins l’àmbit del disseny, l’art digital i la creativitat.