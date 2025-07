Amb un auditori del Bosquet ple de cares conegudes de la política local i nacional, Junts per Matadepera i Suma’t Matadepera han fet oficial aquest dijous, 17 de juliol, la seva unió per concórrer junts a les eleccions municipals del 2027. El nou projecte es presentarà sota el nom Junts+Suma’t Matadepera, i segons han destacat ambdues formacions, representa l’inici d’una nova etapa per tornar a liderar l’Ajuntament.

L’acord arriba després de dos anys de distanciament, des que l’exalcalde i actual regidor Nil López, aleshores membre de Junts, decidís separar-se del partit i fundar Suma’t Matadepera per discrepàncies internes. Ara, tal com han manifestat els representants dels dos grups, “els obstacles que van provocar la ruptura han desaparegut”. De fet, segons fonts dels grups, les persones que van dinamitar la relació “ja no formen part del projecte”.

L’acte de signatura ha comptat amb una forta càrrega simbòlica. Diversos exalcaldes de Matadepera com Víctor Peiró, Jaume Riera, Mireia Solsona i el mateix Nil López han volgut ser-hi presents. També hi ha assistit el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el president del Parlament, Josep Rull, fet que demostra el pes polític de la trobada i el suport del partit a la nova aliança local.

Junts i Suma’t Matadepera segellen la seva reunificació per tornar a l’alcaldia el 2027

Lluis Clotet

L'esdeveniment ha comptat amb les intervencions dels dirigents de tots dos grups. El primer a fer-ho ha estat el president de Suma’t Matadepera, Paco Herraiz, que ha posat l’accent en el simbolisme del dia: “És un dia molt important, no només per la signatura del conveni, sinó pel que representa: un pas endavant, una suma d'esforços, de visions i de compromís amb els matadeperencs”. Herraiz ha afegit que la nova etapa vol deixar enrere “errors passats” i que la unió “no és només un pacte polític, és una manera d'entendre Matadepera”.

També ha volgut remarcar l’esperit de col·laboració amb què s’ha gestat l’acord: “Com a president de Suma’t he d’agrair la gran disposició de Junts per Matadepera, sobretot del seu president. Tenim molta feina per fer, endavant!”

Per la seva banda, el president de Junts per Matadepera, Xavier Mampel, ha presentat la nova etapa com una reconciliació necessària: “Aquest és un acte de reconciliació, que ens permet tirar endavant junts”. Ha explicat que l’eslògan de la nova candidatura, “És l’hora del seny”, reflecteix el moment actual del projecte: “Dins de casa, dins de Junts, el seny ja ha tornat, ara ha de tornar al govern de Matadepera per retornar la il·lusió al poble”.

Mampel ha carregat durament contra l’actual govern municipal, a qui ha acusat de “populista” i de “trencar la promesa d’escoltar els veïns”. En aquest sentit, ha assegurat que “els xats veïnals bullint i les reclamacions davant de l’Ajuntament en són una mostra clara”. Finalment, ha remarcat que la voluntat de la nova formació és governar “amb seny, aportant propostes per solucionar els problemes que té Matadepera i no crear-ne de nous”. I ha conclòs amb contundència: “Sumant els dos equips, junts serem invencibles”.

Un dels moments més aclamats de l’acte ha estat la intervenció del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ha felicitat els dos grups pel pas fet: “Assisteixo a molts actes, però aquest fa goig ser-hi, perquè relliga moltes coses”. Rull ha reconegut amb sinceritat que “ens podríem haver estalviat aquest acte i la separació”, però ha valorat positivament la capacitat de superar les diferències: “Era hora de refer-nos i pensar en Matadepera i no en nosaltres”.

També ha volgut enviar un missatge d’optimisme: “Ajuntar i sumar, aquesta és la política que val la pena. Aquesta unió no sumarà, multiplicarà”. I s’ha mostrat convençut de la victòria de Junts+Suma’t Matadepera: “Convideu-me a la presa de possessió del pròxim alcalde, perquè serà de Junts+Suma’t Matadepera”.

Mirada cap al 2027

Tot i que no s’ha confirmat oficialment, Nil López és el principal candidat a liderar la llista conjunta de cara a les eleccions del 2027. Des dels dos grups, però, han assegurat que la decisió es prendrà més endavant i de manera consensuada. El que sí que s’ha deixat clar és que la llista estarà formada per membres dels dos espais en proporcions equilibrades. Amb l’objectiu de recuperar el govern municipal, Junts+Suma’t Matadepera arrenca el seu camí amb un missatge clar: unitat, seny i compromís amb el poble. La carrera cap a les eleccions de 2027, a Matadepera, ja ha començat.