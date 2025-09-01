El San Cristóbal tanca la preparació empatant a un gol amb el Cerdanyola

El camp municipal de Ca n'Anglada va acollir dissabte el darrer compromís amistós de la pretemporada del CP San Cristóbal. El conjunt que prepara Cristian García va empatar a un contra un rival de la seva mateixa categoria, el CF Cerdanyola.
En un matx força disputat, els parroquials van aconseguir signar un empat abans de l'inici de la competició de lliga a Tercera Federació, aquest dissabte a les 19 hores al municipal de la Feixa Llarga davant del CE l'Hospitalet.
Els visitants, que van sortir amb una gran intensitat, es van posar per davant en el marcador al minut 12 de joc gràcies a una bona rematada d'Álex Montalbán. Els de Cristian García van buscar l'empat sense sort. Al minut 29, Mario Cantí va rematar fora per poc. Al 34, de nou Mario Cantí va prolongar un córner des del punt de penal i Carlos Olmo va acabar rematant a les mans del porter. Dos minuts més tard, un Mario Cantí molt actiu va rematar de cap al travesser.
Va arribar el premi
Els parroquials van seguir-ho intentant a la represa. Al minut 51, Carlos Olmo va rematar al pal. Al 70, una centrada de Marc Mujal no va poder ser rematada per molt poc per Konu, que tres minuts després centraria sense que Raúl Pérez arribés a la pilota. La insistència, però, es va traduir en el gol de l'empat, obra de Marc Mujal al minut 82.
Cristian García va alinear el següent onze inicial: Carles Segura, Salva Torreño, Raúl Ferrer, Adri Montoro, Eric Jiménez, Carlos Olmo, Àlex Fernández, Guillem Hernández, Mario Cantí, Konu i Raúl Pérez.