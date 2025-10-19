El Terrassa FC rep un Espanyol “B” animat

L’Espanyol “B” visita aquest diumenge l’Estadi Olímpic i es trobarà un Terrassa FC que ha sumat dos triomfs en els dos encontres que ha disputat fins ara a la lliga com a local. El tècnic dels terrassistes, Víctor Bravo, recupera al defensa Adrián Beamonte, absent la passada jornada a Olot per sanció. El matx s’iniciarà a les 18 hores i l’arbitrarà el col·legiat Mario Sánchez.
L’alineació inicial no diferirà molt de la darrera, amb Marcos Pérez a la porteria; defensa de quatre amb Isma, Schouten, Álvaro Martín i Mario Domingo; doble pivot amb Josemi Castañeda i Jaime Barrero; Guti i Larrauri per les bandes i Joel i Sleegers més avançats.
L’entrenador, respecte a l’Espanyol “B”, que va vèncer per primera vegada a la lliga la passada jornada, ha comentat que “és un equip molt dinàmic, de jugadors de molt de talent; és veritat que té gent molt jove, però el dia del Girona “B” ja ens va donar un avís dels jugadors joves, com les gasten si els deixem que se sentin a gust” i ha agregat que és un conjunt “ben treballat, molt vertical, i haurem de defensar-los bé, guanyar els duels individuals, i a partir d’aquí generar-los la por en el cos, perquè juguem en el nostre camp, i haurem de fer un partit molt bo, perfecte, diria jo, per emportar-nos els tres punts”. Sobre si variarà molt la forma de jugar com va fer a estones a Olot, diu que “cada partit cal estudiar al rival i un creu com poder contrarestar les seves fortaleses”.
Una tempesta perfecta
Víctor Bravo ha assenyalat que “l’objectiu aquí a Terrassa és sempre guanyar. És una tempesta perfecta, com dic, perquè al final t’exigeixen guanyar, guanyar, però la categoria no és per guanyar, guanyar. Hi ha equips a nivell com el Barça “B”, altres equips amb pressupostos molt amplis”.
L’entrenador del Terrassa FC ha continuat dient que “per a mi l’objectiu és competir cada partit, estar en aquesta disposició de poder entrar en els “play-offs” i arribar a aquests últims deu partits, com l’any passat, amb possibilitats i poder fer una cosa bonica” i insisteix que “això de guanyar i guanyar, jo tots els partits vull guanyar, sé l’exigència que hi ha, però soc realista, toco de peus a terra i crec que tothom hauria de tenir-los. El que no els tingui, ho sento, crec que no coneix el que és la categoria i crec que no coneix el que és el club”.