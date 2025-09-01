El Terrassa FC tanca la pretemporada empatant al camp del Lleida

Diumenge a les 12 hores, el Terrassa FC debutarà a la lliga de Segona Federació al camp del CD Ibiza Islas Pitiusas. El conjunt de Víctor Bravo va tancar diumenge una pretemporada irregular, tant pel que fa al joc com als resultats. Els terrassistes han completat la preparació amb un balanç d'una sola victòria, dos empats i cinc derrotes.
Al Camp d'Esports de Lleida, Bravo va alinear de sortida un onze que s'assemblarà força al que començarà la lliga a Eivissa: Marcos Pérez a la porteria, Larrauri i Mario Domingo als laterals, Schouten i Dirks com a parella de centrals, Isma i Barrero al doble pivot, amb Gil Muntadas i Sleegers com a interiors i Van den Heerik i Joel en punta d'atac.
La primera meitat va ser molt aburrida, amb escasses aproximacions a la porteria rival. La més clara pel Terrassa la va tenir Sleegers, que es va internar per l'esquerra, però el seu xut el va atrapar el porter local. A la represa, el partit es va obrir una mica més, però va ser el Lleida qui va mostrar una major intensitat. Al minut 75, el davanter del Terrassa Joel Va rematar de cap fora en una de les millors arribades dels de Víctor Bravo.
El nom del campió del Trofeu Emili Vicente es va haver de resoldre a la tanda de penals, on els lleidatans es van acabar imposant per 4 llançaments a dos.
La valoració de Víctor Bravo
L'entrenador del Terrassa FC, Víctor Bravo, va reconèixer que el Lleida havia estat més intens. "Hem fet una bona primera part a nivell defensiu, però ens continua faltant gol. A Lleida, hem canviat la manera d'atacar, però per fer gol cal qualitat: fer un bon control, una bona passada, una bona centrada i una bona rematada. Els nois tenen una molt bona actitud, però no posen la qualitat que se suposa que tenen. Per guanyar partits, la qualitat és fonamental. I ens ha faltat en tota la pretemporada".
Va incidir el preparador aragonès en què "el nivell ha de pujar. Fallem massa controls i massa passades. Generem poc a l'àrea contrària. És la nostra assignatura pendent. Si no generem ocasions, haurem de tancar-nos al darrere, defensar molt bé i sortir en transicions, tenir una ocasió i aprofitar-la".
No amaga el tècnic que l'equip "ha fet una mala pretemporada" però és optimista de cara al debut a la lliga del diumenge. "Tenim tota la setmana per preparar el partit. Confio en l'equip. L'actitud no ha fallat mai. El que hem de fer és pujar el nivell tècnic. Sé que poden fer-ho. Ho he vist en els entrenaments", assegura.