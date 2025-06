El torneig Movento Stern: una festa del pàdel

El torneig de pàdel Movento Stern va posar el punt final a la seva edició amb la celebració de les grans finals. L’esdeveniment es va disputar entre el 2 i l’11 de juny a dues seus: el Club Tenis Vic i Vilapadel. Integrat dins el prestigiós Mercedes Pádel Tour -circuit líder de l’àmbit amateur a Espanya-, la competició va destacar tant per l’alt nivell de joc com per la implicació dels participants i col·laboradors.

En la categoria reina masculina, la parella formada per Raúl Morero i Óscar Pareras es va proclamar campiona després d’un duel apassionant davant Pol Toll i Jordi Riera. Pel que fa al torneig femení, el triomf se’l van endur Berta Vilalta i Judit Mas, que van superar Lídia Prieto i Ariadna Palet.

També hi va haver lloc per a les categories de menor nivell. En la principiant masculina, Manuel Valero i Aaron Romero van fer-se amb la victòria després de derrotar la parella formada per Kiko Sánchez i Segundo Vallejo. En categoria femenina, Laura Gayarre i Anaïs Sánchez es van imposar a les germanes Berta i Carla Almató en un partit molt equilibrat.

Tots els campions i subcampions van rebre els trofeus acreditatius pels seus bons resultats. A més, com a premi especial, els clients millors classificats de Movento Stern Mercedes-Benz -tant en categoria masculina com femenina- tindran l’oportunitat de disputar la final nacional del circuit, que se celebrarà del 10 al 12 d’octubre a la Reserva del Higuerón, a Màlaga.

Més premis i sortejos

La cloenda del torneig, però, no es va limitar només al lliurament de trofeus. En aquest sentit, l’organització va oferir un generós sorteig amb productes d’última generació gràcies al patrocini de Dunlop Sport. A més, els col·laboradors del circuit van obsequiar els jugadors amb diversos lots de productes, amb premis especials per als campions. Fins i tot, Mercedes-Benz Financial Services va sorprendre amb un rellotge Garmin Forerunner 55 que es va sortejar entre tots els assistents a la cerimònia de premis.