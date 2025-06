Espanya jugarà dijous els quarts de final del Mundial sub-20 de waterpolo

El waterpolista del CN Terrassa Albert Sabadell i l'entrenador Sergi Mora es troben a la capital croata, Zagreb, amb la selecció espanyola sub-20 de waterpolo. Després de batre Sèrbia per 14 a 13, Itàlia per 16 a 13 i Grècia per 18 a 17, el combinat que prepara Chus Martín disputarà dijous a les 17.30 el seu enfrontament de quarts de final. També s'han classificat per a aquesta ronda els combinats d'Hongria, Sèrbia i Croàcia.