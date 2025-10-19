Excessiva derrota del Terrassa FC enfront de l'Espanyol "B"

Derrota excessiva del Terrassa FC a l'Estadi Olímpic davant de l'Espanyol "B". Dos gols en el primer quart d'hora de l'encontre han acabat pesant massa i tot i la meritòria reacció de l'equip de Víctor Bravo, ha acabat perdent per un exagerat 1 a 4. La pròxima jornada, el conjunt egarenc visitarà el Castellón "B", en un encontre programat per al dissabte, a partir de les 16 hores.
L'entrada del Terrassa FC en el partit ha sigut prometedora i ha dominat durant uns minuts, amb algun intent atacant que no ha prosperat. Tot s'ha torçat quan, en el primer avís del conjunt visitant, un xut de Londoño de lluny que ha tocat en un defensor i que ha fet inútil l'estirada del porter Marcos Pérez, s'ha convertit en un inesperat 0 a 1.
Sense gaire temps per pair-ho, el conjunt de Víctor Bravo ha encaixat el segon gol, en una rematada impecable i magnífica de xilena de Letono després d'un servei de Lluc Castell, que ha superat al porter local. El resultat, preocupant, no ha apagat als terrassistes que, de seguida, ha començat a fabricar jugades de perill, com un xut de Joel que ha aturat el porter espanyolista.
Els visitants encara han tingut una bona opció més tard, una rematada desviada de cap de Català després d'una centrada de Marcos Fernández i, en la següent acció, el Terrassa FC ha retallat diferències amb un molt bon gol. Una acurada combinació de l'equip l'ha culminat Isma amb una assistència primorosa a Larrauri que, amb un xut per baix, ha aconseguit l'1 a 2.
A partir d'aquí, el monòleg del Terrassa FC s'ha fet molt més evident, però la manca d'encert ha evitat el gol de l'empat. Joel ho ha provat de lluny sense sort i Sleegers, en rebre una pilota de Larrauri, ha xutat molt ajustat per sobre del travesser. El mateix Larrauri també ha pogut marcar de nou, però la seva rematada ha sortit fora. Isma, en dues ocasions, ho ha intentat sense sort. A la segona, la jugada ha continuat, però Jaime Barrero, que ha demanat penal per mans d'un defensor, no ha pogut marcar.
A la segona part, i en els seus inicis, l'Espanyol "B" ha volgut tenir la pilota per controlar el joc dels locals, si bé la millor oportunitat ha sigut per als de Víctor Bravo, en una bona centrada de Mario Domingo que ha rematat de cap amb qualitat Sleegers i que el porter Llorenç ha refusat amb una excel·lent intervenció.
Pocs minuts més tard, i en un contraatac, els visitants han marcat l'1 a 3 en una acció d'Alejandro Santiago, que acabava d'ingressar en el terreny de joc. El seu tir l'ha rebutjat Marcos Pérez, però la pilota ha caigut a peus de Letono que no ha perdonat. El Terrassa FC ha reaccionat i ha pogut fer el segon en una rematada de cap massa desviada de Sleegers en una acció d'Isma.
El mateix Isma ha rematat fora una falta llançada des de la banda esquerra de l'atac de l'equip terrassista. Els de Víctor Bravo no han abaixat els braços en cap moment i han continuat atacant, però l'Espanyol "B", amb un avantatge còmode de dos gols, ha sabut contrarestar els intents dels locals. A més, a cinc per al final, Letono ha tornat a marcar, després d'una centrada pel cantó esquerre. Abans d'acabar, Casti ha vist la targeta vermella directa per una falta a un contrari.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi Castañeda (Ruymán, m. 64), Larrauri, Guti (Van den Heerik, m. 64), Joel i Sleegers (Casti, m. 76).