Golejada de l'Atlètic al Sardinero i empat del CD Terrassa amb el Barça

Amb un balanç de dues victòries i un empat, els tres representants del hockey local han solucionat la jornada de diumenge en un cap de setmana de dos partits. L'Atlètic no ha tingut pietat del Sardinero i l'ha golejat per 9 a 2 a Can Salas mentre que l'Egara ha guanyat a domicili al Jolaseta per 1 a 3. El CD Terrassa, altrament, ha sumat un punt després d'igualar a quatre gols en el camp del FC Barcelona. Amb aquests resultats i a manca de la disputa del Club de Campo-RC Polo previst per al pròxim dia 26 d'octubre, els del Pla del Bon Aire són tercers a la classificació de la lliga de la Divisió d'Honor masculina, l'equip de Roger Pallarols és cinquè i els de les Pedritxes ocupen la vuitena posició.
L'Atlètic ha sabut superar el fort inici dels càntabres que s'han avançat amb un preocupant 0 a 2. Al descans, els terrassencs ja manaven en el marcador per 5 a 2. En els dos darrers quarts, els de Can Salas han marcat quatre gols més. Els realitzadors del conjunt de Pallarols han sigut Oriol Campos, amb tres, Marc Albericio, amb dos, i Sam Cortès, Quim Malgosa, Pepe Cunill i Marc Martín amb un.
Al camp del Jolaseta, els d'Andrew Wilson han obtingut un parcial de 0 a 2 en el primer quart, gràcies a les dianes de Pere Amat, de penal-córner, i Pol Torres. Els bascos han retallat diferències en el segon quart amb un gol de Bosco Vilallonga, però de nou Amat, amb l'1 a 3, ha evitat qualsevol reacció dels locals.
El CD Terrassa de Jordi Fitó ha empatat amb el Barça en un encontre d'alternatives. Al descans, el resultat era de 2 a 3 per al conjunt de les Pedritxes, amb gols de Pau Petchamé, Mario Mena de penal-córner i Jan Lara. Els blaugrana han assolit el 4 a 3 a favor seu, si bé Petchamé ha fet el seu segon gol i ha deixat el partit enllestit amb el 4 a 4 final.